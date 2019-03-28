Putin, Kırgız askerleri kendi dilleriyle selamladı: Selam asker

Putin için düzenlenen tören, ülkenin yeni devlet protokolü çerçevesinde gerçekleşti.
Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, kongre salonuna ilk giren isim oldu. Putin de daha sonra yeni zırhlı aracı Aurus'la alana geldi. Kırgız Ulusal Muhafızları tarafından yapılan karşılama töreninde iki ülkenin marşları çalındıktan sonra Rus lideri askerleri "Selam asker!" sözleriyle selamladı.
«Салам Аскер!»: Путин прикатил в Киргизию и поприветствовал гвардейцев почетного караула. Кстати, для встречи президентов даже возвели мраморный шатер с постаментомhttps://t.co/UubCBu4QDz pic.twitter.com/U15A7vBjqZ— Лента.ру (@lentaruofficial) March 28, 2019
Görüşme sonrasında liderler Rusya-Kırgızistan bölgeler arası konferansına katıldı. Liderler ayrıca Sovyet Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un müze olan evini ziyaret etti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Ceenbekov'un çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalayacağını da aktarmıştı.
Путин, Жээнбеков и боорсоки в аэропорту «Манас»: Президент России прилетел в Киргизию с государственным визитом pic.twitter.com/QstISnUyrq— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 28, 2019
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