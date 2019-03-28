Putin, Kırgız askerleri kendi dilleriyle selamladı: Selam asker

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’a gitti. Resmi bir törenle karşılanan Rus lider, Kırgız askerleri selamladı. Putin’in ziyareti başka bir ülkenin liderinin son yıllarda Kırgızistan’a gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

© Sputnik / Michael Klimentyev Atambayev: Rusya ve Kırgızistan birlik olmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ala Arça Devlet Rezidansı'nda Kırgızistan'ı son yıllarda ziyaret eden ilk devlet başkanı olarak askeri törenle karşılandı.

Putin için düzenlenen tören, ülkenin yeni devlet protokolü çerçevesinde gerçekleşti.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, kongre salonuna ilk giren isim oldu. Putin de daha sonra yeni zırhlı aracı Aurus'la alana geldi. Kırgız Ulusal Muhafızları tarafından yapılan karşılama töreninde iki ülkenin marşları çalındıktan sonra Rus lideri askerleri "Selam asker!" sözleriyle selamladı.

«Салам Аскер!»: Путин прикатил в Киргизию и поприветствовал гвардейцев почетного караула. Кстати, для встречи президентов даже возвели мраморный шатер с постаментомhttps://t.co/UubCBu4QDz pic.twitter.com/U15A7vBjqZ — Лента.ру (@lentaruofficial) March 28, 2019

​Törenin sonunda liderler ikili görüşme gerçekleştirerek ilişkileri ele aldı. Kremlin'e göre, liderlerin gündeminde Kırgızistan'ın bu yıl Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü başkanı olması doğrultusunda ilişkilerin geliştirilmesi yer aldı.

Görüşme sonrasında liderler Rusya-Kırgızistan bölgeler arası konferansına katıldı. Liderler ayrıca Sovyet Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un müze olan evini ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Ceenbekov'un çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalayacağını da aktarmıştı.