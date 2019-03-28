Bangladeş'te çok katlı bir binada yangın: Çok sayıda insan mahsur kaldı

Bangladeş İtfaiye Birimi yetkilisi İrşad Hüseyin, Dakka'nın Banani semtinde ofis olarak kullanılan 'FR Tower' adlı binada yangın çıktığını söyledi.
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Yerel basın, binada mahsur kalanlardan bazılarının pencerelerden atladığını, üst katlarda pencerelerde yardım çığlıkları atan insanların görüldüğünü duyurdu.
Binada mahsur kalanların olduğu ve kurtarma operasyonuna askeri helikopterlerin katıldığı belirtildi.
Yerel basın, mahsur kalanlardan bazılarının pencerelerden atladığını, üst katlarda pencerelerde yardım çığlıkları atan insanların görüldüğünü kaydetti.
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