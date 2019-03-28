Devlet Başkanı'nın hologramı: Çinli komünist değil, dindar Müslümanım

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa'da radikal solun lideri Jean-Luc Mélenchon'dan sonra hologramla kampanya yapan siyasetçiler arasına Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da katıldı.

President of Indonesia, Joko Widodo, appears as a hologram at one corner of the stage to deliver a recorded speech. #SmartCitizenDay pic.twitter.com/7itFhbgwnu — CompassList (@CompassList) 28 Mart 2019

Nüfus itibarıyla 'dünyanın en büyük üçüncü demokrasisi' diye adlandırılan Endonezya'da 190 milyonu aşkın kayıtlı seçmenin sandığa çağrılacağı 17 Nisan yaklaştıkça hareketlilik artıyor. Takımadalar ülkesinin dört bir yanına yetişmekte zorlanan Devlet Başkanı Joko Widodo, çareyi hologramını gezdirmekte buldu. Kampanya programı çok yoğun olduğu için Widodo ile yardımcı adayı Ma’ruf Amin ülkenin bir köşesinde miting yaparken diğer köşelerde 3 boyutlu görüntüleri yansıtılıyor.

Öncelikle Batı, Orta ve Doğu Cava bölgelerinde boy göstermeye başlayan Widodo'nun gerçek boyuttaki hologramının ülkenin tamamını turlaması bekleniyor.

Hologram kullanan ilk Endonezyalı siyasetçi olan 57 yaşındaki devlet başkan, beyaz gömlek, kot pantalon ve spor ayakkabı içinde gerçek hayattaki boyutuyla gösteriliyor.

Ekonomik başarılarını anlatan Widodo, özellikle dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesinin lideri olarak, mütedeyyin bir Müslüman değil de Çin kökenli komünist olduğu iddialarını ayrıntılı şekilde yalanlıyor.

Hologram "Size garanti ederim, hepsi iftira, hepsi yalan, tek birine bile inanmayın" diyerek "Bununla mücadele etmeliyiz, inanmış olanlara durumu açıklamalıyız" çağrısı yapıyor.

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Widodo'nun yardımcı adayı Ma’ruf Amin sofuluğuyla tanınıyor ve devlet başkanının ne kadar Müslüman olduğuyla ilgili sorulara karşı tampon görevi görüyor.

Amin'in hologramı da seçmenlere oylarının rengini dinin belirlememesi çağrısı yaparak "İslam siyasi meta haline geldi. Kuran'dan ayetler siyasi amaçlarla kullanılıyor" diyor.

'NAMAZI YASAKLAYIP EŞCİNSEL EVLİLİĞİNİ YASALLAŞTIRACAK' VİDEOSU © Fotoğraf : Twitter Endonezya'da eğlence parkı yönetimi deniz kızı heykellerini sansürledi

Dünya çapındaki 'yalan haber' furyası özellikle internet üzerinden Endonezya'daki seçim kampanyalarını sararken 'en büyük Müslüman demokrasisinde' işler Widodo'nun yeniden seçilirse namazı yasaklayıp eşcinsel evliliği yasal hale getireceğine dair video yayan üç kadının tutuklanmasına kaadar vardı.

Son anketlere göre Widodo, 2014 seçiminde yenmesinin ardından yine karşısına rakip çıkan emejli general Prabowo Subianto'nun açık ara önünde.