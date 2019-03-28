Devlet Başkanı'nın hologramı: Çinli komünist değil, dindar Müslümanım

President of Indonesia, Joko Widodo, appears as a hologram at one corner of the stage to deliver a recorded speech. #SmartCitizenDay pic.twitter.com/7itFhbgwnu— CompassList (@CompassList) 28 Mart 2019
Öncelikle Batı, Orta ve Doğu Cava bölgelerinde boy göstermeye başlayan Widodo'nun gerçek boyuttaki hologramının ülkenin tamamını turlaması bekleniyor.
Hologram kullanan ilk Endonezyalı siyasetçi olan 57 yaşındaki devlet başkan, beyaz gömlek, kot pantalon ve spor ayakkabı içinde gerçek hayattaki boyutuyla gösteriliyor.
Joko Widodo tergambar di dalam motif hologram di lebak. Banten #JokowiLagi #2019PilihJokowi #JokowiAmin #01IndonesiaMaju #jkma2prd #jkwmaindo #SandiwaraUno pic.twitter.com/mPDAmyc79F— ilham syaputra (@ilhamsyptr1) 27 Mart 2019
Hologram "Size garanti ederim, hepsi iftira, hepsi yalan, tek birine bile inanmayın" diyerek "Bununla mücadele etmeliyiz, inanmış olanlara durumu açıklamalıyız" çağrısı yapıyor.
Widodo'nun yardımcı adayı Ma’ruf Amin sofuluğuyla tanınıyor ve devlet başkanının ne kadar Müslüman olduğuyla ilgili sorulara karşı tampon görevi görüyor.
Amin'in hologramı da seçmenlere oylarının rengini dinin belirlememesi çağrısı yaparak "İslam siyasi meta haline geldi. Kuran'dan ayetler siyasi amaçlarla kullanılıyor" diyor.
'NAMAZI YASAKLAYIP EŞCİNSEL EVLİLİĞİNİ YASALLAŞTIRACAK' VİDEOSU
Dünya çapındaki 'yalan haber' furyası özellikle internet üzerinden Endonezya'daki seçim kampanyalarını sararken 'en büyük Müslüman demokrasisinde' işler Widodo'nun yeniden seçilirse namazı yasaklayıp eşcinsel evliliği yasal hale getireceğine dair video yayan üç kadının tutuklanmasına kaadar vardı.
Son anketlere göre Widodo, 2014 seçiminde yenmesinin ardından yine karşısına rakip çıkan emejli general Prabowo Subianto'nun açık ara önünde.
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