Bangladeş'te çıkan yangında ölü sayısı 25'e yükseldi

Yaralanan 70 kişinin hastanede tedavilerine devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili dört ayrı soruşturma ekibi görevlendirildi.
HEM BİNA SAHİBİ HEM BAKANLIK ÇALIŞANLARI MERCEK ALTINDA
İmar ve İskan Bakanı S.M. Rezaul Karim, yasalara aykırı olarak dört kat inşa ettiği öne sürülen bina sahibine karşı yasal süreç başlatabileceklerini açıkladı.
Karim ayrıca, kanuna aykırı uygulamaları veya diğer ihlalleri bildirmek konusunda bakanlık çalışanlarının herhangi bir ihmali olup olmadığını da araştıracaklarını belirtti.
DEPO BASKINLARI AZALDI
Geçtiğimiz ay da Dakka'nın tarihi bölgelerinden Chawkbazar'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu alanda yangın çıkmış, en az 78 kişi yaşamını yitirmişti.
2012'de de Dakka'nın eski binalarından birinde çıkan benzer bir yangında 120 kişi hayatını kaybetmişti. ‘En ölümcül kaza' olarak anılan bu yangının ardından yerleşim bölgelerindeki kimyasal depolara baskınlar başlamıştı. Ancak yıllar içinde bu operasyonlar azaldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)