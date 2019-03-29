Bangladeş'te çıkan yangında ölü sayısı 25'e yükseldi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da dün 22 katlı binada çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi. Yerel basın en az 70 kişinin de yaralandığını duyurdu. İmar ve İskan Bakanı, hem bina sahibine hem bakanlık çalışanlarına kasıt ve ihmal nedeniyle soruşturma açılabileceğini duyurdu.

© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain Bangladeş'te çok katlı bir binada yangın: Çok sayıda insan mahsur kaldı

Dhaka Tribune gazetesinin aktardığına göre, ekipler binada 19 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ağır yaralı olarak çıkarılan altı kişi de hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan 70 kişinin hastanede tedavilerine devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili dört ayrı soruşturma ekibi görevlendirildi.

HEM BİNA SAHİBİ HEM BAKANLIK ÇALIŞANLARI MERCEK ALTINDA

İmar ve İskan Bakanı S.M. Rezaul Karim, yasalara aykırı olarak dört kat inşa ettiği öne sürülen bina sahibine karşı yasal süreç başlatabileceklerini açıkladı.

Karim ayrıca, kanuna aykırı uygulamaları veya diğer ihlalleri bildirmek konusunda bakanlık çalışanlarının herhangi bir ihmali olup olmadığını da araştıracaklarını belirtti.

Dakka'da dün 22 katlı bir binada yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sarmıştı. Binada çalışanlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılmış, bazıları binanın yan tarafındaki kablolar yardımıyla aşağı kaymış, bazıları ise duman ve alevlerden kurtulmak için aşağı atlamıştı.

DEPO BASKINLARI AZALDI

Geçtiğimiz ay da Dakka'nın tarihi bölgelerinden Chawkbazar'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu alanda yangın çıkmış, en az 78 kişi yaşamını yitirmişti.

2012'de de Dakka'nın eski binalarından birinde çıkan benzer bir yangında 120 kişi hayatını kaybetmişti. ‘En ölümcül kaza' olarak anılan bu yangının ardından yerleşim bölgelerindeki kimyasal depolara baskınlar başlamıştı. Ancak yıllar içinde bu operasyonlar azaldı.