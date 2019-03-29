Savunma bakanının basın toplantısına genelkurmay başkanından müdahale: Siyasi sorular yöneltilince komutanları sahneden çekti

Avustralya Savunma Bakanı Christopher Pyne'a ordudaki görev devir teslimiyle ilgili basın toplantısında siyasi bir soru yöneltilince ordunun bir numarası müdahale etti. Genelkurmay Başkanı, bakanın sırtına vurup özür dileyerek siyasi sorular yanıtlanırken arkasında duran komutanların sahneden ayrılmasını talep etti.

İlginç bir görüntü: Avustralya Savunma Bakanı'nın basın toplantısı sırasında sorular siyasi gündeme kayınca, Genelkurmay Başkanı bakanın yanına giderek, arkasındaki komutanların çekilmesi için izin istiyor. https://t.co/nBiP5zVdGQ — Arda Mevlutoglu (@orko_8) 28 Mart 2019

Avustralya'da Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki görev değişimi nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Christopher Pyne, arkasında komutanlar dizilmiş halde kürüsüye çıktı. Ancak askeri konular bitip de gazeteciler siyasi sorular yöneltmeye başladığında Genelkurmay Başkanı Angus Campbell basın toplantısına müdahale etti. Uzun yıllar SAS komutanlığı da yapmış Genelkurmay Başkanı Campbell, komutanların siyasi tartışmalara malzeme edilmesini önlediği için medya ve kamuoyunun takdirini topladı.

Canberra'daki askeri karargahta yeni hava kuvvetleri komutanını açıklamak için toplantı düzenleyen Savunma Bakanı Pyne'nin arkasına da Genelkurmay Başkan Yardımcısı Koramiral David Johnston, yeni Hava Huvvetleri Komutanı Mareşal Mel Hupfeld ve yeni Ortak Operasyonlar Komutanı Tümgeneral Greg Bilton dizildi.

Gazeteciler, emir komuta zincirindeki değişikliklerle ilgili soruların ardından mayısta yapılacak genel seçimlerde tercihli oy sistemi üzerinden aşırı sağcı-milliyetçi parti Tek Ulus ile yapılacak olası pazarlıklarla ilgili sorulara geçti.

Bir başka toplantıdan bu toplantıya gecikmeli gelen Genelkurmay Başkanı Campbell, soruların birbiri ardında federal siyasete odaklanması üzerine devreye girdi. Konu Ulusal Parti milletvekili George Christensen'in yurtdışı seyahat alışkanlıklarının sorgulanmasına gelmişti ki, Pyne sırtına kimin vurduğunu görmek için döndüğünde karşısında Campbell'ı buldu.

Chiefs desert Christopher Pyne as the Defence Minister battles an awkward press conference. Story from @AndrewBGreene #auspol https://t.co/jf23JvHYdw pic.twitter.com/2EL0WqtWjA — ABC Politics (@politicsabc) 28 Mart 2019

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman İnce: Ben generalin iftara katılmasından rahatsız değilim, siyaseti alkışlamasından rahatsızım

Şaşkınlıkla "Ah, Angus" diyen Savunna Bakanına eğilerek "Özür dilerim" diye fısıldayan Genelkurmay Başkanı, "Siz bu türden soruları yanıtlarken askeri yetkililerin geri çekilmesini rica edebilir miyim" dedi.

Pyne'ın "Evet, elbette, lütfen" diye azletmesiyle komutanlar alanı terke edip siyasi tartışmaların arka fonundan çıktı.

"It's all falling apart at the last minute." Military leaders abandon ship as Christopher Pyne takes question on One Nation preferences. #qldpol #auspol pic.twitter.com/xdeIc3AtrM — David Marler (@Qldaah) 29 Mart 2019

© AA / Emin Sansar Orgeneral Temel neden görevden alındı?

Bu sahne, bir gazeteci ordusunun açık kamera ve mikrofonları önünde gerçekleşti.

Olayı ABC kanalına değerlendiren üst düzey bir askeri yetkili, genelkurmay başkanının müdahelesinin, seçim yılında askerlerin kampanya aksesuarına çevrilmemesi için siyasilere tam zamanında yapılmış bir uyarı olduğunu söyledi.