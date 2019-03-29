Yeni Zelanda'da ulusal anma töreni düzenledi: Nefret virüsünün tedavisini bulabiliriz

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırılardan tam iki hafta sonra yaşamını yitiren 50 kişiyi onurlandırmak için büyük bir ulusal anma töreni düzenlendi. Başbakan Ardern, "Bizim nefret, korku veya diğer virüslere karşı bağışıklığımız yok. Ama Yeni Zelanda virüsün tedavisini bulacak olan ülke olabilir" dedi.

© REUTERS / Edgar Su Yeni Zelanda Başbakanı başörtüsü takarken tereddüt etmemiş: Müslüman toplum kendini güvende hissetmeliydi

Saldırıların yaşandığı Christchurch şehrindeki Hagley Park'ta düzenlenen törene Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Başbakan Jacinda Ardern, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın yanı sıra 59 ülkeden temsilciler katıldı.

Törende 20 binden fazla Yeni Zelandalı da hazır bulunurken; sanatçılar Yusuf İslam, Marlon Williams, Holly Smith ve Teeks de törendeydi.

Törende yaşamını yitirenlerin isimleri tek tek okundu.

ARDERN: İÇİMİZDEKİNİN EN İYİSİNİ ÇIKARALIM

© REUTERS / Jorge Silva Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırıların ardından düzenlenen anma törenine katıldı

Başbakan Ardern, yaptığı konuşmada, "Dünya aşırılıkların aşırılık getirdiği döngü içinde sıkıştı, bunun bitmesi lazım" dedi.

Mücadele çağrısında bulunan Ardern, "Şimdi günlük olarak içimizdekinin en iyisini çıkarmaya çalışmalıyız. Bizim nefret, korku veya diğer virüslere karşı bağışıklığımız yok. Ama Yeni Zelanda virüsün tedavisini bulacak olan ülke olabilir" diye konuştu.

YARALI KURTULAN AHMED: SALDIRGANI AFFETTİM

© AP Photo / Mark Baker Yeni Zelanda'daki cami saldırılarından yaralı kurtulan Farid Ahmed

Törende konuşanlar arasında saldırıda yaşamını yitiren Husna Ahmed'ın kocası Farid Ahmed de vardı. Saldırıdan yaralı kurtulan Ahmed, saldırganı affettiğini söyledi.

Ahmed, "İnançlı bir insan olarak eşimin katilini affettim çünkü volkan gibi kaynayan bir kalp istemiyorum. Sevgi ile dolu bir kalp istiyorum. Merhamet dolu, kolayca affedebilen bir kalp istiyorum. Çünkü bu kalp daha fazla insanın hayatını kaybetmesini istemiyor" diye konuştu.