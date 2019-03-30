Yusuf İslam'dan Yeni Zelanda Başbakanı'na: Benim kahramanım

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından söylemleri, davranışları ve çıkardığı yasalarla dikkat çeken Başbakan Jacinda Ardern’e bir övgü de ünlü müzisyen Yusuf İslam'dan geldi.

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Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Başbakan Jacinda Ardern, Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve 59 ülkeden temsilcilerin katılımıyla terör kurbanları için düzenlenen Ulusal Anma Töreni'nde sahneye çıkan Yusuf İslam, Yeni Zelanda Televizyonu'na (TVNZ) özel röportaj verdi.

Törende, terör mağdurlarının anısına 'Barış Treni' adlı şarkısını seslendiren Yusuf İslam, aynı gün akşam verdiği ve duygusal anlar yaşadığı röportajda, saldırıyı öğrendiği andan itibaren hissettiklerini paylaştı.

'KULAKLARIMIZA İNANAMADIK'

Cat Stevens adıyla ünlenen, 1977'de Müslüman olduktan sonra adını Yusuf İslam olarak değiştiren İngiliz müzisyen, iki camiye yapılan terör saldırısını yaşamını sürdürdüğü Dubai'de haber izlerken duyduklarına inanamadıklarını belirtip o anki tepkisini şöyle aktardı:

"Şeytani bir insan gelip kendi düşünceleri için canavarca bir olaya sebep oldu.''

SALDIRIDAN ÖNCEKİ AKŞAM 'BARIŞ TRENİ' ŞARKISINI SÖYLEYEN KURBAN

24 yaşındaki kurban Tarık Omar'ın saldırıdan önceki akşam kendisine ait 'Barış Treni' şarkısını söylediğini öğrendiğini aktaran İslam, "Tarık adında bir çocuğun annesi ve babasıyla tanıştım ve bana dediler ki Tarık saldırıdan bir gece önce Barış Treni şarkını söylüyordu; oh, vay!" derken sözlerini tamamlamakta güçlük çekti.

İslam inancının verdiği güç ve imza attığı eserlerinin yardımıyla kentteki acıların dinmesine yardımcı olabilmek için insanlarla vakit geçirmeye çalışacağını belirten müzisyen, 1971'de yazdığı Barış Treni için "Bu şarkıyı çok uzun zaman önce yazdım ve hala günümüzde de etkili" dedi.

'İNANILMAZ BİRİ'

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Saldırı sonrasında Başbakan Ardern'in çabaları hakkındaki soruyu cevaplayan İslam, silah kontrolü yasalarının çıkarılmasında hızlı hareket edilmesini takdirle karşıladığını söyleyip ekledi:

"İnanılmaz… Nelerin yapılabileceğini gösterdi. O benim kahramanım."

'BARIŞ İÇİNDE OLUN'

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, yaralılara, Yeni Zelanda halkına barış ve sabır mesajı veren sanatçı, şunları söyledi:

"Selamünaleyküm; barış içinde olun, Allah size kolaylık versin, çünkü geride kalan ve sevdiklerinin yokluğuna alışması gerekenler için zor.''

CAMİ ZİYARETİ

Önceki yıl Yeni Zelanda'yı ziyaret sırasında terörün hedefi olan Al Nur Camisi'nde ibadet etme fırsatı bulduğunu aktararıp yarından itibaren camide daha fazla zaman geçirip terör mağdurlarına destek olmaya çalışacağını belirtti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch'teki Al Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.