© AP Photo / Anja Niedringhaus Afganistan'da bir okula roket mermisi isabet etti: 4 öğrenci yaşamını yitirdi, 12 yaralı

Afganistan Ulusal Felaket Yönetim Müdürlüğü sözcüsü Haşmet Bahaduri, sağanak yağışlar sonucu 29 Mart'ta başlayan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde 12 kişinin, Belh vilayetinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, ülkenin batısında ise ölü sayısının Herat vilayetinde en az 10, Badgis vilayetinde ise 8 olduğu bildirildi.

3 BİNDEN FAZLA EV KULLANILAMAZ HALDE

Bahaduri sel felaketi nedeniyle 3 binden fazla evin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

HERAT: EVLER, TARİHİ ALANLAR, TARLALAR, KÖPRÜ VE YOLLAR YIKILDI

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad ise yaptığı açıklamada, Herat genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi. Farhad hayatını kaybedenlerin yanı sıra, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sel nedeniyle yüzlerce hayvanın telef olduğunu ve binden fazla evin tahrip olduğunu kaydeden Farhad, şöyle konuştu: "Zarar çok büyük. Vilayetteki 12 bölge selden ciddi şekilde etkilendi. İnsanlar evlerini kaybetti. Onlara şu an sadece gıda ve battaniye temin edebiliyoruz. Sel nedeniyle sadece evler değil, tarihi alanlar, tarlalar köprü ve yollar da zarar gördü."

Afganistan'da bu kez sel ölümlere neden oldu: 35 kişi öldü, 10 kişi kayıp, binlerce ev yıkıldı https://t.co/cGtdjzRkCc pic.twitter.com/8h7gXUWRaQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 30, 2019

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