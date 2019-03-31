Yeni Zelanda saldırganı cezaevi şartlarından şikâyetçi oldu

Diğer mahkûmlardan ayrı tutulan Tarrant, 24 saat gözetim altında bulunuyor. Ziyaretçi kabul etmesine izin verilmeyen Tarrant'ın televizyon, radyo ve gazetelere erişimi de yasak.
Ceza İnfaz Kurumu'na dilekçe yazan Avustralya doğumlu saldırgan, bunları sıraladı ve temel haklarının ihlal edildiğin savundu. Tarrant, durumunun kurallara uygun hale getirilmesini talep etti.
SÖZCÜ: KURALLARA UYGUN
Yeni Zelanda yasalarına göre mahkûmlar dışarıya telefon çağrısı yapma, e-posta alıp gönderme, tıbbı bakım, yeme içme, ziyaretçi kabulü, bilgi ve eğitim gibi haklara sahip. Ancak yasaya göre acil durumlarda mahkûmların bu hakları sınırlandırılabiliyor.
Christchurch kentindeki cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant, 5 Nisan'da yeniden mahkeme önüne çıkacak. Tarrant'a cinayet dışında başka suçlamaların da yöneltilmesi bekleniyor.
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