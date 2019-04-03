Japonya'da 10 günlük yeni dönem tatili 'korkuttu': Bu kadar boş zamanla ne yapacağız?

100 KİŞİDEN 45'İ TATİLİ SEVMEDİ
Tatil, İmparator Akihito'nun tahtı oğluna bırakacağı 30 Nisan'dan üç gün önce 27 Nisan'da başlıyor. Yeni dönem 1 Mayıs'ta başlarken, tatil de 6 Mayıs'ta sona eriyor.
Pek çok Japon 10 günlük bu tatil süresini nasıl kullanacağını bilmediğini belirtirken, tatile çıkmaya istekli olanlar da turistik yerlerin aşırı kalabalık olabileceğinden endişe ediyor. Asahi gazetesinin yaptığı bir ankete göre, Japonların yüzde 45'i tatilden memnun olmadığını söylüyor. 100 kişiden 35'i tatil nedeniyle mutlu hissediyor.
Örneğin günlük ya da saat başına ücret karşılığı çalışan Japonlar, tatil süresinde gelir kaybına uğramaktan korkuyor.
Pek çok ebeveyn de, bu süre zarfında çocuklarını nasıl oyalayacaklarını sorguluyor. Nitekim bir ebeveyn, "Hizmet sektöründe çalışan ebeveyneler için 10 günlük tatil baş ağrısı demek. Kreşler, yuvalar, her şey kapalı" sözleriyle sosyal medyadan dert yandı.
'ZAMAN NASIL GEÇER'
Finans sektöründe çalışan 31 yaşındaki Seişu Sato, "Dürüst olmak gerekirse, bir anda 10 gün tatil verildiğinde zamanı nasıl geçireceğimi bilmiyorum" diyor. Sato, "Tatile gitmek isteseniz her yer çok kalabalık olacaktır ve masraflar kabaracaktır. Sonunda ailemin evinde kalıyor olacağım" ifadelerini kullanıyor.
'ALTIN HAFTA' İLAN EDİLDİ
Japonya'da her imparator değişikliğinde yeni bir dönemin başladığı varsayılıyor.
Japon parlamentosu geçen aralık ayında yeni dönemi kutlamak için ‘Altın Hafta' ilan etmişti. Altın Hafta' tabiri birkaç tatil içeren dönem için kullanılıyor.
‘Barışın teşviği' anlamına gelen 'Heisei' döneminin İmparatoru Akihito, tahtı kendi isteğiyle Veliaht Prens Naruhito'ya devredecek. Resmi olarak 1 Mayıs'ta başlayacak yeni dönemin adı da ‘iyi-güzel, düzen-kural, uyum-barış' anlamlarına gelen ‘Reiwa' olarak açıklandı.
ÇALIŞMAYA BAĞLI ÖLÜM ORANLARI ARTIYOR
Japonya, dünya genelinde çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkelerden biri. Ayrıca Japonlar diğer ülkelerdeki çalışanlara kıyasla çok daha az ücretli izin alıyor.
Ülkede son yıllarda çok çalışmaya bağlı ölüm olaylarında da artış var.
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