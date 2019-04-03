Çinli alkoliğe 8 ay hapis: 1 yılda 8 binden fazla kez acil servisi arayıp küfür etti

Çin'in doğusunda yaşayan bir adam, bir yıl boyunca sarhoş bir şekilde 8 bin 700 kere acil servisi arayıp küfür ve hakaret ettiği için 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Zhejiang bölgesinin Ningbo şehrinde yaşayan ve isminin Zhang olduğu öğrenilen adam, bir yıl boyunca Çin'in acil servis numaraları olan 110 (polis), 119 (itfaiye) ve 120'yi (acil sağlık) defalarca arayarak çağrı merkezi çalışanlarını rahatsız ettiği öğrenildi.

Yinzhou Bölgesi Halk Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Zhang'ın Haziran 2017'den başlayarak insanların zamanını harcadığı ve çalışanları rahatsız ettiği için 8 ay hapisle cezalandırıldığı belirtildi.

'MEMURLARIN RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ'

Mahkeme başkanı tarafından yapılan açıklamada ise "Yalnızca memurların acil durum mesaisini kesintiye uğratmakla kalmadı, aynı zamanda hattı işgal etmesi sebebiyle yardıma ihtiyacı olanların daha uzun süre beklemelerine yol açtı. Ayrıca, memurların ruh sağlığını olumsuz yönde etkiledi" ifadelerini kullandı.

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Mahkemeye çıkmadan önce Zhang'a ayrıca HAziran 2017 ve Şubat 2018 arasında acil servisi 6 bin defa rahatsız etmek suçundan ötürü iki ayrı idari ceza da verildi. Ancak bu karar, Zhang'ı caydırmaya yetmedi ve Nisan ve Eylül 2018 arasında 2.700 arama daha yaptı.

GÜNDE YARIM LİTRE PİRİNÇ ŞARABI

Zhang ise, geçmişte evliliğinin de sona ermesine yol açan bir alkol problemi olduğunu söyledi ve günde ortalama yarım litre pirinç şarabı içtiğini açıkladı.

Polis tarafından talep edilen sağlık kontrolünün sonuçlarında ise, Zhang'ın alkol bağımlısı olduğu ancak bunun cezai sorumluluktan muaf olma derecesinde olmadığı belirlendi. Kamu düzenini bozmaktan suçlu bulunan Zhang, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.