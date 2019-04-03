Çinli alkoliğe 8 ay hapis: 1 yılda 8 binden fazla kez acil servisi arayıp küfür etti

Yinzhou Bölgesi Halk Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Zhang'ın Haziran 2017'den başlayarak insanların zamanını harcadığı ve çalışanları rahatsız ettiği için 8 ay hapisle cezalandırıldığı belirtildi.
'MEMURLARIN RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ'
Mahkeme başkanı tarafından yapılan açıklamada ise "Yalnızca memurların acil durum mesaisini kesintiye uğratmakla kalmadı, aynı zamanda hattı işgal etmesi sebebiyle yardıma ihtiyacı olanların daha uzun süre beklemelerine yol açtı. Ayrıca, memurların ruh sağlığını olumsuz yönde etkiledi" ifadelerini kullandı.
GÜNDE YARIM LİTRE PİRİNÇ ŞARABI
Zhang ise, geçmişte evliliğinin de sona ermesine yol açan bir alkol problemi olduğunu söyledi ve günde ortalama yarım litre pirinç şarabı içtiğini açıkladı.
Polis tarafından talep edilen sağlık kontrolünün sonuçlarında ise, Zhang'ın alkol bağımlısı olduğu ancak bunun cezai sorumluluktan muaf olma derecesinde olmadığı belirlendi. Kamu düzenini bozmaktan suçlu bulunan Zhang, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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