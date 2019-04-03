Çin'de klonlanan ilk polis köpeği eğitimlere başladı

Çin polisinin Huahuangma isimli birçok cinayeti çözmede yardımcı olan yedi yaşında bir köpeğin derisinden klonladığı, 2 aylık Kunxun isimli klon köpek, eğitimlere başladı. Kunming Polis Köpeği Merkezi'ne götürülen köpeğin, ortama ve insanlara kolaylıkla uyum sağladığı belirtildi.

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Çin'de köpek klonlama projesini yürütenler arasındaki SinoGene Biyoteknoloji Şirketi'nin Genel Müdürü Zhao Jianping, Huahuangma'nın olağanüstü becerilere sahip olduğunu belirtti.

Zhao "Fakat artık yaşlandı. Onun üstün özelliklerini koruyabilmek amacıyla klonlamak için özellikle onu seçtik" dedi.

Çin'de görevlerde yalnızca Huahuangma gibi Kunming kurt köpeklerinin kullanıldığını belirten Zhao, gerekli olması halinde üstün özelliklere sahip köpeklerin ‘seri üretimine' geçebileceklerini ifade etti.

Zhao, klon köpek Kunxun'un da Kunming Polis Köpeği Merkezi'ne götürüldüğünü ve eğitimlere başladığını kaydetti.

The Telegraph'ın aktardığına göre, merkezdeki bir araştırmacı olan Wan Jiusheng, Kunxun'un koklama, tespit etme ve farklı bir çevreye uyum sağlama becerilerine yönelik testlerde iyi bir sonuç elde ettiğini ve genetik açıdan potansiyelinin cinsinin diğer örneklerine kıyasla daha iyi göründüğünü söyledi.