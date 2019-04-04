Brunei Sultanlığı'nda İslam hukuku yürürlüğe girdi: Eşcinsellere recm cezası uygulanacak

İkili yasal sistemin, barış ve düzenin idame ettirilmesi, cinsiyeti, milliyeti, ırkı ve inancı ne olursa olsun bireyleri, aileyi, yaşamı ve dini korumak için varlığını sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, İslam hukukunun, İslam'ın öğretilerine aykırı davranışları caydırma ve cezalandırmanın yanı sıra tüm bireylerin meşru haklarını korumayı amaçladığı ifade edildi.
İLK AŞAMASI 2014'TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Ülkede İslam ceza hukukunun tamamen yürürlüğe girmesi, tecavüz, eşcinsel ilişki ve zina gibi suçların recm ve kırbaçla, hırsızlığın elin kesilmesiyle cezalandırılabileceği gerekçesiyle uluslararası toplum ve örgütler tarafından tepkiyle karşılandı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Brunei'deki yasal düzenlemenin, insan hakları ilkelerini ihlal ettiğine inandığını ve "her türlü acımasızca cezalandırma yöntemine açıkça karşı olduğunu" söyledi.
ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa da Brunei Sultanlığı'na uygulamadan vazgeçmesi çağrısında bulundu.
Brunei Sultanlığı'nın yarım milyona yaklaşan nüfusunun üçte ikisi Müslüman.
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