Yeni Zelanda saldırganı yarın hakim karşısına çıkıyor, suçlamalar belli oldu

Polis, "Diğer suçlamalar da hâlâ gözden geçiriliyor" dedi.
Paremoremo'daki yüksek güvenlikli Auckland Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutulan Brenton Tarrant'ın, yarınki duruşmaya kamera bağlantısıyla katılması bekleniyor. Duruşmada herhangi bir savunma veya karar alınmayacak.
Avustralya doğumlu 28 yaşındaki Tarrant, avukatını azlederek mahkemede kendini temsil etmeye karar vermişti. Saldırganın bu hamleyle ‘duruşmayı propaganda platformuna çevirebileceği' konuşuluyordu.
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