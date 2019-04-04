Yeni Zelanda Başbakanı cüzdanını unutan annenin parasını ödemiş

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in markette ödeme sırasında önünde bulunan iki çocuklu bir annenin cüzdanını unuttuğunu fark ederek aldıklarının parasını ödediği ortaya çıktı.

Yeni Zelanda Stuff'ta yer alan habere göre Başbakan Ardern, geçen günlerde Auckland'ın Ponsonby kentindeki Countdown'da alışveriş yaptıktan sonra kasada sırada beklerken önünde bulunan iki çocuklu bir kadının cüzdanını unuttuğunu gördü ve onun yerine ödeme yaptı.

© REUTERS / Jorge Silva Yusuf İslam'dan Yeni Zelanda Başbakanı'na: Benim kahramanım

Haberi doğrulayan Ardern, Hamilton kentinde düzenlediği basın toplantısı esnasında "Bahsi geçen annenin aldığı ürünlerin parasını ödediğiniz doğru mu?" sorusuna gülümseyerek "Evet" yanıtını verdi. Ardern, "Neden ödediniz?" sorusu üzerine de "Çünkü o bir anneydi" dedi.

Ardern'in bu jesti ismi açıklanmayan kadının yaşananları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı. Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda çocuklarına aldıklarının parasını Başbakan'ın ödediğini anlatmaya çalıştığını yazan anne, "Onların umursadığı tek şey annelerinin cüzdanını unuttuğu için ne kadar aptal olduğuydu. Gerisi onları ilgilendirmedi" ifadelerini kullandı. Ancak kadının daha sonra bu paylaşımı sildiği belirlendi.

"Like we didn't love her enough" — twitter user



New Zealand PM Jacinda Ardern paid for a woman's shopping in the supermarket because she had forgotten her purse and had two screaming kids in tow.



Why? "Because she was a mum," says Ardernhttps://t.co/6LqhBLRUot pic.twitter.com/aVNK8GkIvV — AFP news agency (@AFP) 4 Nisan 2019

© AP Photo / Greg Bowker/New Zealand Herald Yeni Zelanda Başbakanı'ndan 'tarihe geçecek' açıklama: Hamileyim

Başbakanlık görevdeyken Haziran 2018'de Neve ismini verdiği kız çocuğunu dünyaya getiren 38 yaşındaki Ardern, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına bebeğiyle katılmıştı.

Ardern, 15 Mart Cuma günü Christchurch'teki Al Nur ve Linwood camilerinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı saldırının sonrasında mağdur ve yakınlarına gösterdiği tavrın yanı sıra yaptığı yasal düzenlemelerle de tüm dünyadan olumlu tepki almıştı.