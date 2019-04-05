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10:48 05 Nisan 2019
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    Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant, hâkim karşısına çıktı.

    Yeni Zelanda saldırganı hakim karşısına çıktı, akıl sağlığı testine girecek

    © AFP 2019 / Sanka Vidanagama
    Asya & Pasifik
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    Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant, bugün hakim karşısına çıktı. Tarrant'ın iki ayrı akıl sağlığı değerlendirmesine girmesine karar verildi. bir sonraki duruşma 14 Haziran'da yapılacak.

    Yeni Zelanda'da cami saldırılarını gerçekleştiren Avustralya doğumlu Brenton Tarrant
    © REUTERS /
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    Paremoremo'daki yüksek güvenlikli Auckland Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutulan Tarrant, Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya görüntülü bağlandı.

    Bağlantı yapılacak bölümde gri hapishane kıyafetleri içinde ve elleri kelepçeli oturan Tarrant'ın hakimi ve avukatları görebildiği ancak duruşmayı izleyenleri göremediği belirtildi.

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    Tarrant'ın itirazda bulunmasına izin verilmezken yorum yapmadığı görüldü.

    Hâkim Cameron Mander, Tarrant'ın yargılanmaya hazır olup olmadığına karar vermek için iki ayrı akıl sağlığı değerlendirmesine tabi tutulmasına karar verdi. İstediği testlerin normal prosedürler gereği olduğunu vurgulayan Mander, bundan başka bir anlam çıkartılmaması gerektiğini söyledi.

    Yeni Zelanda'da cami saldırılarını gerçekleştiren Avustralya doğumlu Brenton Tarrant
    © REUTERS /
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    Mander, Tarrant'ın 14 Haziran'daki duruşmaya kadar tutuklu kalmasına hükmetti.

    Avustralya doğumlu Tarrant, 50 cinayet ve 39 cinayet teşebbüsüyle suçlanıyor. Tarrant'a başka suçlamalar yöneltilmesi de bekleniyor.

    YARALANLAR VE YAKINLARI KAYBEDENLER DE DURUŞMADAYDI

    Yeni Zelanda'da cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant, hâkim karşısına çıktı. Saldırıda yaralananlar da duruşmaya katıldı.
    © AP Photo / Mark Baker
    Yeni Zelanda'da cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant, hâkim karşısına çıktı. Saldırıda yaralananlar da duruşmaya katıldı.

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    © AFP 2019 / Dave Lintott
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    Öte yandan saldırıda yaralanalar ve yakınlarını yitirenler de duruşmaya geldi. Silahlı polislerin mahkeme dışında tedbir aldığı görüldü.

    Yaralı kurtulanlardan biri olan Tofazzal Alam, "Her gün camide gördüğüm 50 arkadaşımı saldırıda kaybettim. Saldırı süresinde onu (Tarrant) görememiştim. 50 kişiyi öldürdükten sonra ne hissediyor görmek istiyorum, bu yüzden bugün buradayım" dedi.

    Saldırıda babasını kaybeden Omar Nabi de, "Onun cezalandırıldığını görmek istiyorum. 50 kişiyi öldürmenin ve pek çoğunu yaralamanın cezasını çekmeli" diye konuştu.

    Etiketler:
    zihinsel sağlık değerlendirmesi, cinayete teşebbüs, duruşma, cinayet, mahkeme, cami, hakim, saldırı, Christchurch Yüksek Mahkemesi, Cameron Mander, Brenton Tarrant, Yeni Zelanda
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