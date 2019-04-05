Yeni Zelanda saldırganı hakim karşısına çıktı, akıl sağlığı testine girecek

Bağlantı yapılacak bölümde gri hapishane kıyafetleri içinde ve elleri kelepçeli oturan Tarrant'ın hakimi ve avukatları görebildiği ancak duruşmayı izleyenleri göremediği belirtildi.
YORUM YAPMADI
Tarrant'ın itirazda bulunmasına izin verilmezken yorum yapmadığı görüldü.
Hâkim Cameron Mander, Tarrant'ın yargılanmaya hazır olup olmadığına karar vermek için iki ayrı akıl sağlığı değerlendirmesine tabi tutulmasına karar verdi. İstediği testlerin normal prosedürler gereği olduğunu vurgulayan Mander, bundan başka bir anlam çıkartılmaması gerektiğini söyledi.
Avustralya doğumlu Tarrant, 50 cinayet ve 39 cinayet teşebbüsüyle suçlanıyor. Tarrant'a başka suçlamalar yöneltilmesi de bekleniyor.
YARALANLAR VE YAKINLARI KAYBEDENLER DE DURUŞMADAYDI
Yaralı kurtulanlardan biri olan Tofazzal Alam, "Her gün camide gördüğüm 50 arkadaşımı saldırıda kaybettim. Saldırı süresinde onu (Tarrant) görememiştim. 50 kişiyi öldürdükten sonra ne hissediyor görmek istiyorum, bu yüzden bugün buradayım" dedi.
Saldırıda babasını kaybeden Omar Nabi de, "Onun cezalandırıldığını görmek istiyorum. 50 kişiyi öldürmenin ve pek çoğunu yaralamanın cezasını çekmeli" diye konuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)