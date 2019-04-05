Çin'de kimya tesisinin patladığı sanayi bölgesi kapatılıyor

Yönetimin, Yançıng'da kimyasal teşebbüslere ev sahipliği yapan bölgeler için standartları yükselteceği ve kimyasalsız bölgelerin inşasına destek vereceği belirtildi.
Çin'in doğusunda Ciangsu eyaletinde 21 Mart'ta Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi yaşamını yitirmişti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang, yaralıların kurtarılması ve zararın asgariye indirilmesi için gerekenin yapılması talimatı vererek, bakanlıklar ve devletin ilgili mekanizmalarının koordinasyon içinde kapsamlı soruşturma yürütmesi ve kazadan ders çıkarılması çağrısında bulunmuştu.
Çin'in Tiencin kentinin liman bölgesinde de Ağustos 2015'te tehlikeli maddelerin tutulduğu lojistik deposunda meydana gelen büyük patlamada 173 kişi hayatını kaybetmişti.
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