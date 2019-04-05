Çin'de kimya tesisinin patladığı sanayi bölgesi kapatılıyor

© AP Photo / Chinatopix Çin’de kimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 64’e çıktı

Yançıng kent yönetiminden yapılan açıklamada, 78 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın yaşandığı kimya tesisinin yer aldığı Şiangşui Kimyasal Sanayi Bölgesi'nin tamamen kapatılacağı bildirildi.

Yönetimin, Yançıng'da kimyasal teşebbüslere ev sahipliği yapan bölgeler için standartları yükselteceği ve kimyasalsız bölgelerin inşasına destek vereceği belirtildi.

Çin'in doğusunda Ciangsu eyaletinde 21 Mart'ta Jiangsu Tianjiayi Chemical Co. Limited şirketine ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi yaşamını yitirmişti.

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK Çin’deki kimya tesisinde patlamada ölü sayısı 44'e yükseldi

Yaklaşık 2.2 büyüklüğünde deprem etkisi yapan patlamadan sonra 176 itfaiye aracı ve bine yakın itfaiye personeli bölgeye sevk edilmiş, olay mahalline yakın okullar kapatılmıştı. Kimya tesisinin çevresindeki yerleşim bölgesinde yaşayanlar tahliye edilmiş, yaklaşık 90 ev patlamadan zarar görmüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang, yaralıların kurtarılması ve zararın asgariye indirilmesi için gerekenin yapılması talimatı vererek, bakanlıklar ve devletin ilgili mekanizmalarının koordinasyon içinde kapsamlı soruşturma yürütmesi ve kazadan ders çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Çin'in Tiencin kentinin liman bölgesinde de Ağustos 2015'te tehlikeli maddelerin tutulduğu lojistik deposunda meydana gelen büyük patlamada 173 kişi hayatını kaybetmişti.