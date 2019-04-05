ÇKP'den 'politik doğum günü' kararı: Ne kadar zaman geçerse geçsin, partiye katıldığınız günü unutmayın

Çin Komünist Partisi (ÇKP), üyelerinden her yıl 'parti doğum günlerini' kutlamalarını istedi. Buna göre üyeler, partiye katıldıkları tarihin yıl dönümlerinde de kutlama yapacak.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Disiplin ve Denetleme Merkez Komisyonu tarafından geçen salı günü yapılan açıklamada, parti üyelerinin 'politik doğum günleri' de olduğu vurgulanarak şunlar söylendi:

© AFP 2019 / Wang Zhao Çin'den Jack Ma tepkisi: Özel girişimciler Komünist Parti üyesi olamaz mı?

"Sıradan insanlar için tek bir doğum günü vardır. Çin Komünist Partisi üyeleri için ise iki doğum günü vardır. Kişinin doğduğu gün özeldir, buna ek olarak, kişinin 'politik doğum günü' ise başka özel bir gündür. Bir doğum günü, kişiye yaşama saygı duymasını ve değer vermesini hatırlatır. Politik doğum günü ise partiye olan sevgi ve bağlılığı hatırlatır."

'PARTİ ÜYELERİ ÖRGÜTÜN KİMLİĞİ VE AMAÇLARINI DAHA FAZLA HİSSEDEBİLİR'

Parti tarafından yapılan bu açıklamanın aynı zamanda 'açık bir hüküm' olmadığı belirtilirken, "Bu ciddi ritüel yoluyla parti üyeleri başlardaki hislerini ve görevlerini hatırlayabilirler. Siyasi doğum günü, her parti üyesinin yakıt kazanması, yeniden şarj edilmesi için bir fırsat. Böylece parti üyeleri, parti örgütünün sıcaklığını, kimliğini ve amaçlarını daha fazla hissedebilir" ifadeleri kullanıldı.

Komisyon ayrıca, bunun bir bürokratik formalite haline gelmemesi ve gerçek anlamda yaygınlaşması konusunda da uyarıda bulundu:

"Politik doğum günü kutlamak basit görünebilir, ancak derin anlamlara sahiptir. Bu, parti üyeleri için bir hatırlatıcıdır: Ne kadar zaman geçerse geçsin, partiye katıldığınız günü unutmayın."