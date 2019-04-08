Pakistan: Hindistan saldırı hazırlığında

Pakistan, Hindistan'ın saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti. "Güvenilir istihbaratımız var" diyen Pakistan saldırı için tarih bile verirken, Hindistan iddiaları 'mantık dışı' olarak niteledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın ‘gelecek hafta' kendilerine yönelik yeni bir saldırı planı yaptığına dair ‘güvenilir istihbarat' bilgisine sahip olduklarını duyurdu. Kureyşi, saldırı tarihi olarak da 16-20 Nisan tarihleri arasını işaret etti.

Pakistan devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında Kureyşi, Hindistan'ın muhtemelen diplomatik baskıyı artırmak ve askeri bir operasyonu meşrulaştırmak amacıyla işgal altındaki Keşmir'de Pulwama benzeri bir olayın planını yaptığına dair güvenilir istihbarat bilgisine sahip olduklarını söyledi.

Kureyşi, Hindistan Başbakan Narendra Modi'nin orduya Keşmir ve Pakistan'daki hedeflere saldırmak için yeşil ışık yaktığını da öne sürdü.

HİNDİSTAN: MANTIK DIŞI

© REUTERS / Francis Mascarenhas Hindistan Başbakanı: Uydu vurduk, artık uzay süper gücüyüz

Hindistan ise, iddiaları ‘sorumsuzca ve mantık dışı' olarak niteledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, "Hindistan, Pakistan tarafından bölgede savaş histerisini körüklemek maksadıyla yapılan bu sorumsuz ve mantık dışı açıklamayı reddediyor" dedi.

Kumar, Pakistan merkezli terör gruplarının Hindistan'a yönelik saldırılarını teşvik etmek amacıyla bu ‘hileye' başvurulduğunu da iddia etti.

India rejects the irresponsible and preposterous statement by the Foreign Minister of #Pakistan intended to whip up war hysteria in the region. This public gimmick appears to be a call to Pakistan-based terrorists to undertake a terror attack in India. https://t.co/Mvlurlt6e7 pic.twitter.com/WiKqN12XBf — Raveesh Kumar (@MEAIndia) 7 Nisan 2019

​GERİLİM YÜKSEK

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi yükselten son olay, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan saldırıda 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle yaşandı.

Taraflar birbirini suçlarken, iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin savaş uçaklarını düşürdü.