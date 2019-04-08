Pakistan: Hindistan saldırı hazırlığında

Pakistan devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında Kureyşi, Hindistan'ın muhtemelen diplomatik baskıyı artırmak ve askeri bir operasyonu meşrulaştırmak amacıyla işgal altındaki Keşmir'de Pulwama benzeri bir olayın planını yaptığına dair güvenilir istihbarat bilgisine sahip olduklarını söyledi.
Kureyşi, Hindistan Başbakan Narendra Modi'nin orduya Keşmir ve Pakistan'daki hedeflere saldırmak için yeşil ışık yaktığını da öne sürdü.
HİNDİSTAN: MANTIK DIŞI
Kumar, Pakistan merkezli terör gruplarının Hindistan'a yönelik saldırılarını teşvik etmek amacıyla bu ‘hileye' başvurulduğunu da iddia etti.
India rejects the irresponsible and preposterous statement by the Foreign Minister of #Pakistan intended to whip up war hysteria in the region. This public gimmick appears to be a call to Pakistan-based terrorists to undertake a terror attack in India. https://t.co/Mvlurlt6e7 pic.twitter.com/WiKqN12XBf— Raveesh Kumar (@MEAIndia) 7 Nisan 2019
GERİLİM YÜKSEK
Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi yükselten son olay, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan saldırıda 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle yaşandı.
Taraflar birbirini suçlarken, iki ülke karşılıklı olarak birbirlerinin savaş uçaklarını düşürdü.
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