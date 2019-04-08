Güney Kore'de 'fındık krizi' ile gündeme gelen Korean Air'ın eski patronu öldü

Güney Kore'de hakkındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden alınan Korean Air'in eski yönetim kurulu başkanı Heather Cho Hyun-ah'ın öldüğü bildirildi. Cho ve yöneticisi olduğu şirket, 2015'te Başkan Yardımcısı'na fındığı kase yerine paketiyle servis etiği gerekçesiyle diz çökerek özür dilemeye zorlanan kabin memuruyla gündeme gelmişti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, 1969'da özelleştirilen ulusal hava yolu şirketinin çoğunluk hissedarı ve patronu olan Cho'nun kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Korean Air, 27 Mart'ta yapılan hissedarlar toplantısında, Cho'nun elinden alınan yönetim kurulu başkanlığı yetkilerinin iade edilmesine onay vermemişti.

Cho hakkında "şirket varlıklarını zimmetine geçirmek ve bu suretle hissedarların güvenini suistimal etmek" suçlamasıyla 2017'de savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. İş adamının, 2013-2014'te kişisel konutunun tadilatı için "kurumsal harcama" adı altında şirket kasasından 3 milyar won (yaklaşık 15 milyon lira) harcadığı iddia edilmişti.

Deneyimli yönetici hakkındaki iddialar, polisin, Cho'nun konutunda tadilat yapan firmayla ilgili vergi kaçakçılığı hakkında yürüttüğü ayrı bir soruşturmada ortaya çıkmıştı. Polis, havayolu şirketinin başkent Seul'deki ofisine baskın yapmış, muhasebe defterleri ve irtibat kayıtlarına el koymuştu.

Şirket hissedarları, suçlamaların ardından Cho'nun yönetim kurulu başkanlığı yetkilerini elinden almıştı.

2015 yılında ise kabin amiri Park Chang-jin, dönemin Kore Havayolları'nın Başkan Yardımcısı olan Cho'nun kızı Heather Cho Hyun-ah'a fındığı kase yerine paketiyle servis etiği gerekçesiyle son dakika uçaktan atılmıştı.

Heather, kabin amirine diz çöktürmüş ve zorla özür diletmişti.

Olay sonrası amirlikten alınarak kabin görevlisi yapılan Park Chang-jin, "fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek" şirkete ve Heather Cho Hyun'a dava dava açmıştı. Dava sonucunda şirketin kabin memuruna 18 bin dolar ödemesine karar verilmişti.

Ayrıca, Cho'nun karısı Lee Myung-hee hakkında da, şirket çalışanlarına kötü davrandığı ve evindeki hizmetçilerin parasını Kore Havayolları'na ödettirdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Cho'nun, şirketin pazarlama sorumlusu olan küçük kızı Emily de iş toplantısında bir reklam ajansı müdürünün yüzüne içecek fırlattığı suçlamasıyla dava açılmış ancak mahkeme yeterli delil olmadığına karar vermişti. Olayın basına yansımasının ardından Cho, Emiliy'i görevden almıştı.