Kayıt
15:24 08 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cho Yang-ho

    Güney Kore'de 'fındık krizi' ile gündeme gelen Korean Air'ın eski patronu öldü

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Güney Kore'de hakkındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden alınan Korean Air'in eski yönetim kurulu başkanı Heather Cho Hyun-ah'ın öldüğü bildirildi. Cho ve yöneticisi olduğu şirket, 2015'te Başkan Yardımcısı'na fındığı kase yerine paketiyle servis etiği gerekçesiyle diz çökerek özür dilemeye zorlanan kabin memuruyla gündeme gelmişti.

    Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, 1969'da özelleştirilen ulusal hava yolu şirketinin çoğunluk hissedarı ve patronu olan Cho'nun kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

    Korean Air, 27 Mart'ta yapılan hissedarlar toplantısında, Cho'nun elinden alınan yönetim kurulu başkanlığı yetkilerinin iade edilmesine onay vermemişti.

    Cho hakkında "şirket varlıklarını zimmetine geçirmek ve bu suretle hissedarların güvenini suistimal etmek" suçlamasıyla 2017'de savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. İş adamının, 2013-2014'te kişisel konutunun tadilatı için "kurumsal harcama" adı altında şirket kasasından 3 milyar won (yaklaşık 15 milyon lira) harcadığı iddia edilmişti.

    Deneyimli yönetici hakkındaki iddialar, polisin, Cho'nun konutunda tadilat yapan firmayla ilgili vergi kaçakçılığı hakkında yürüttüğü ayrı bir soruşturmada ortaya çıkmıştı. Polis, havayolu şirketinin başkent Seul'deki ofisine baskın yapmış, muhasebe defterleri ve irtibat kayıtlarına el koymuştu.

    Şirket hissedarları, suçlamaların ardından Cho'nun yönetim kurulu başkanlığı yetkilerini elinden almıştı.

    Kim Jong-un
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    Güney Kore medyası: Kim Jong-un’un fotoğrafçısı yakın çekim yaptığı için işten atıldı
    2015'TEKİ FINDIK KRİZİ

    2015 yılında ise kabin amiri Park Chang-jin, dönemin Kore Havayolları'nın Başkan Yardımcısı olan Cho'nun kızı  Heather Cho Hyun-ah'a fındığı kase yerine paketiyle servis etiği gerekçesiyle son dakika uçaktan atılmıştı.

    Heather, kabin amirine diz çöktürmüş ve zorla özür diletmişti.

    Olay sonrası amirlikten alınarak kabin görevlisi yapılan Park Chang-jin, "fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek" şirkete ve Heather Cho Hyun'a dava dava açmıştı. Dava sonucunda şirketin kabin memuruna 18 bin dolar ödemesine karar verilmişti. 

    Jung Joon-young
    © REUTERS / Kim Hong-Ji
    Güney Kore'de seks skandalı: Özür dileyip müziği bırakmaları yeterli olacak mı?
    KIZINA VE EŞİNE DE DAVA AÇILMIŞTI

    Ayrıca, Cho'nun karısı Lee Myung-hee hakkında da, şirket çalışanlarına kötü davrandığı ve evindeki hizmetçilerin parasını Kore Havayolları'na ödettirdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

    Cho'nun, şirketin pazarlama sorumlusu olan küçük kızı Emily de iş toplantısında bir reklam ajansı müdürünün yüzüne içecek fırlattığı suçlamasıyla dava açılmış ancak mahkeme yeterli delil olmadığına karar vermişti. Olayın basına yansımasının ardından Cho, Emiliy'i görevden almıştı. 

    Etiketler:
    fındık krizi, korean air, Park Chang-jin, Heather Cho Hyun-ah, Cho Hyun-ah, Güney Kore
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Gazze'deki hayvanat bahçesinde kötü koşullarda yaşayan hayvanlar Ürdün'e taşındı.
    Gazze'de hayvanat bahçesinde kafesler açıldı, kötü koşullarda yaşayan hayvanlar Ürdün'e taşındı
    Karikatür
    'ABD'de OPEC'e anti-tröst davası açılmasına izin çıkarsa, Suudiler petro-doları bırakacak'
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet