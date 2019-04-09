Soruşturma bitti: 'Yumurta Çocuk' da senatör de resmen suçlanmadı

Soruşturmayı tamamladıklarını duyuran Victoria polisi, senatöre de artık ‘Yumurta Çocuk' olarak anılan Connolly'ye herhangi bir suçlama yöneltmeyeceklerini açıkladı. Polis, Connolly'nin sadece uyarılacağını belirtti.
RESMİ BİR UYARI YAPILACAK
Polis tarafından yapılan açıklamada, kafasında yumurta kıran Connolly'ye tokatla karşılık veren Anning'in hareketi ‘meşru müdafaa' olarak görüldü. Açıklamada, "Mahkûmiyet için makul bir sebep yok" denildi.
TEKMELEYEN ŞAHIS 'SALDIRIYLA' SUÇLANIYOR
Ancak protestonun ardından Connolly'yi yere yatıran ve tekmelediği söylenen 20 yaşındaki şahsın ‘saldırıyla' suçlanacağı da duyuruldu.
Anning, Connolly'ye tokat atarak karşılık vermiş; senatörün destekçileri protestocuyu yere yatırmıştı.
Connolly, ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelmiş ve tüm dünyada kahraman olarak karşılanmıştı. Aşırı sağcı ve ırkçı tutumuyla tepki toplayan Senatör Anning'e ise son olarak Avustralya federal Senatosu tarafından kınama cezası verilmişti.
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