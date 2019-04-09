Nazarbayev'in kızı devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmayacak

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in 28 yıllık iktidarı bırakmasından sonra görevi devralan Kasım Cömert Tokayev, 9 Haziran'da erken seçime gidileceğini söylemişti.
© REUTERS / Shamil Zhumatov
Tengrinews.kz. sitesinin aktardığına göre, seçimlerde aday olup olmayacağı sorulan Nazarbeyeva'nın Yardımcısı Saule Mustafayeva "Hayır, Dariga Nursultanova (Nazarbayeva) adaylığını koymayacak" dedi.
Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in istifasının ardından 20 Mart'ta Tokayev yemin ederek göreve gelmişti.
Babasının istifasının ardından Nazarbayeva 20 Mart'ta ülkenin siyasi hiyerarşisinde iki numaralı pozisyon olan Senato başkanlığı koltuğunun yeni sahibi olmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)