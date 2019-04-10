Çinli internet fenomeni, videolarında kırmızı atkı taktığı için gözaltına alındı: Devrim şehitlerinin hatırasını kirletti

Gerekçe olarak ise, Tang'ın internet üzerinden balık tutarken paylaştığı bir videoda kırmızı atkı takması gösterildi. Çin'in partiye bağlı 'Genç Öncüler' örgütünün de sembolü olan kırmızı atkı, Çin'in devrimci geleneğini ve 'devrimci şehitlerin kanını' temsil ediyor.
'ÜLKE SEVGİSİNİ CİDDİ ŞEKİLDE KİRLETTİ'
Açıklamada, "Tang'ın davranışları, Genç Öncülerin şanını, vatansever kahramanlar ile şehitleri ve kırmızı atkıyla sembolize edilen ülke sevgisini ciddi şekilde kirletti" ifadeleri kullanıldı.
Videolarını Çin'in en çok kullanılan paylaşım sitelerinden olan Kuaishou'da 'Yi Bin Ying Ying' ismiyle paylaşan Tang'ın çok sayıda takipçisi olduğu ve videolarının çok sayıda kişi tarafından görüntülenme aldığı belirtildi.
Genç kadının kırmızı atkıyla paylaştığı görüntüleri de 3 milyondan fazla izlendi.
POLİS VİDEOLARI SİLMESİNİ İSTEDİ
Polisin ayrıca 28 Mart tarihinde gözaltına aldığı Tang'dan 'Kamu Güvenliği İdaresi İçin Uygulanacak Cezalar' yasası kapsamında bütün videolarını silmesini istediği öğrenildi.
Tang, 12 gün gözaltı ve bin Yuan (150 dolar) para cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANLARI VE ŞEHİTLERİ KORUMA YASASI
Çin'in yeni çıkarılan 'Kahramanları ve Şehitleri Koruması Yasası, kahramanların ve şehitlerin hatırasını lekelemeyi veya reddetmeyi suç kapsamına alıyor.
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