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13:36 10 Nisan 2019
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    Kırmızı atkı

    Çinli internet fenomeni, videolarında kırmızı atkı taktığı için gözaltına alındı: Devrim şehitlerinin hatırasını kirletti

    Weibo
    Asya & Pasifik
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    Çin'in Güneybatısında bulunan Sichuan bölgesinde yaşayan bir kadın, internette paylaştığı videolarında 'Çin'in devrimci geleneğini yansıtan' ve Çin Komünist Partisi'nin 'Genç Öncüler' örgütünün sembolü olan kırmızı atkı taktığı için gözaltına alındı. Kadının, 'Devrim şehitlerinin hatırasını kirlettiği' belirtildi.

    Çin Komünist Partisi
    © AFP 2019 / Wang Zhao
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    Çin Sichuan'daki Zigong polisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, Tang ismindeki bir kadının geçen ay gözaltına alınarak para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

    Gerekçe olarak ise, Tang'ın internet üzerinden balık tutarken paylaştığı bir videoda kırmızı atkı takması gösterildi. Çin'in partiye bağlı 'Genç Öncüler' örgütünün de sembolü olan kırmızı atkı, Çin'in devrimci geleneğini ve 'devrimci şehitlerin kanını' temsil ediyor.

    'ÜLKE SEVGİSİNİ CİDDİ ŞEKİLDE KİRLETTİ'

    Açıklamada, "Tang'ın davranışları, Genç Öncülerin şanını, vatansever kahramanlar ile şehitleri ve kırmızı atkıyla sembolize edilen ülke sevgisini ciddi şekilde kirletti" ifadeleri kullanıldı.

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    Tang'ın ayrıca videolarda 'daha fazla takipçi çekebilmek için' kırmızı atkı taktığı belirtildi.

    Videolarını Çin'in en çok kullanılan paylaşım sitelerinden olan Kuaishou'da 'Yi Bin Ying Ying' ismiyle paylaşan Tang'ın çok sayıda takipçisi olduğu ve videolarının çok sayıda kişi tarafından görüntülenme aldığı belirtildi.

    Genç kadının kırmızı atkıyla paylaştığı görüntüleri de 3 milyondan fazla izlendi.

    Çinli internet fenomeni Tang
    Weibo
    Çinli internet fenomeni Tang

    POLİS VİDEOLARI SİLMESİNİ İSTEDİ

    Polisin ayrıca 28 Mart tarihinde gözaltına aldığı Tang'dan 'Kamu Güvenliği İdaresi İçin Uygulanacak Cezalar' yasası kapsamında bütün videolarını silmesini istediği öğrenildi.

    Tang, 12 gün gözaltı ve bin Yuan (150 dolar) para cezasına çarptırıldı.

    Çin Komünist Partisi
    © AFP 2019 / Wang Zhao
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    Tang'ın gözaltına alınması üzerine bazı internet kullanıcıları cezanın sertliğini eleştirirken, bazı kullanıcılar ise Tang'ın 'takipçi çekmek için yanlış davranışlarda bulunduğunu' söyleyerek cezayı savundu.

    KAHRAMANLARI VE ŞEHİTLERİ KORUMA YASASI

    Çin'in yeni çıkarılan 'Kahramanları ve Şehitleri Koruması Yasası, kahramanların ve şehitlerin hatırasını lekelemeyi veya reddetmeyi suç kapsamına alıyor.

    Etiketler:
    açıklama, gözaltı, Kuaishou, Weibo, Çin Komünist Partisi Genç Öncüler Örgütü, Çin Komünist Partisi (ÇKP), Zigong, Sichuan, Çin
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