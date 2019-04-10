Hindistan'da 1 aydan uzun sürecek seçim maratonu yarın başlıyor

900 milyon seçmen her eyalet ve bölge için ayrı ayrı belirlenen tarihlerde oyunu kullanacak.
Hindistan Seçim Komisyonu, 29 eyalette yapılacak seçimlerin yedi aşamada gerçekleştirileceğini açıkladı. Buna göre 18, 23, 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak.
Seçmen sayısının yüksek olması ve bazı kırsal bölgelerde elektrik olmaması gibi nedenlerden dolayı seçim güvenliğini sağlayabilmek için 11 milyon kişi görev yapacak.
SEÇMEN SAYISI 70 MİLYON ARTTI
Seçim Komisyonu, 2014'ten bu yana seçmen sayısının 70 milyon arttığını açıkladı. Nüfus artışına paralel olarak artan seçmen sayısına yetişebilmek adına ülkedeki oy verme merkezlerinin sayısının da artırıldığı belirtildi.
MODİ'NİN EN YAKIN RAKİBİ GANDİ
Lok Sabha'nın üyeleri belli olduktan sonra koalisyon hükümeti kurabilen partinin lideri ülkenin yeni başbakanı olacak.
2014 seçimlerinde 282 sandalye kazanan sağcı Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) lideri Narendra Modi başbakan olmuştu. Bu seçim Modi'nin en büyük rakibi merkez sol çizgideki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) lideri Rahul Gandi.
Başkent Yeni Delhi'deki Medya Araştırmaları Merkezinin tahminlerine göre, seçimlerin maliyeti 500 milyar rupiyi (yaklaşık yaklaşık 39.73 milyar lira) bulacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.
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