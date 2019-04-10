Hindistan'da 1 aydan uzun sürecek seçim maratonu yarın başlıyor

Hindistan'da 1 aydan uzun sürecek ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyüğü olarak nitelenen seçim süreci yarın başlıyor. 19 Mayıs'a kadar sürecek ve aşamalı gerçekleştirilecek seçimlerde 900 milyon seçmen oy kullanacak.

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1.3 milyarlık nüfusuyla Çin'in ardından dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da yeni parlamentoyu belirleyecek seçimler yarın başlayacak. 19 Mayıs'a kadar tam 39 gün sürecek olan seçim dünyanın en uzun seçim süreci olarak nitelendiriliyor.

900 milyon seçmen her eyalet ve bölge için ayrı ayrı belirlenen tarihlerde oyunu kullanacak.

Hindistan Seçim Komisyonu, 29 eyalette yapılacak seçimlerin yedi aşamada gerçekleştirileceğini açıkladı. Buna göre 18, 23, 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak.

Seçmen sayısının yüksek olması ve bazı kırsal bölgelerde elektrik olmaması gibi nedenlerden dolayı seçim güvenliğini sağlayabilmek için 11 milyon kişi görev yapacak.

SEÇMEN SAYISI 70 MİLYON ARTTI

Seçim Komisyonu, 2014'ten bu yana seçmen sayısının 70 milyon arttığını açıkladı. Nüfus artışına paralel olarak artan seçmen sayısına yetişebilmek adına ülkedeki oy verme merkezlerinin sayısının da artırıldığı belirtildi.

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Seçimlerde partiler federal parlamentonun alt kanadı 545 sandalyeli Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesini kazanmak için yarışacak. Meclisin 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi Birlik Toprakları adı verilen yedi özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor. İki sandalyenin sahibi ise Hindistan'daki İngiliz toplumu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

MODİ'NİN EN YAKIN RAKİBİ GANDİ

Lok Sabha'nın üyeleri belli olduktan sonra koalisyon hükümeti kurabilen partinin lideri ülkenin yeni başbakanı olacak.

2014 seçimlerinde 282 sandalye kazanan sağcı Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) lideri Narendra Modi başbakan olmuştu. Bu seçim Modi'nin en büyük rakibi merkez sol çizgideki Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) lideri Rahul Gandi.

Başkent Yeni Delhi'deki Medya Araştırmaları Merkezinin tahminlerine göre, seçimlerin maliyeti 500 milyar rupiyi (yaklaşık yaklaşık 39.73 milyar lira) bulacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.