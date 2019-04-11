Dünyanın en uzun seçimleri başladı: Hindistan sandık başında

Hindistan’da 19 Mayıs’a kadar sürecek uzun seçim maratonu bugün başladı. Yedi aşamada tamamlanacak parlamento seçimlerinin bugünkü aşamasında, iki Birlik Toprağı ve 18 eyaletteki 91 sandalye için oy kullanılıyor.

© AFP 2019 / Noah Seelam Hindistan'da 1 aydan uzun sürecek seçim maratonu yarın başlıyor

Hindistan’da federal parlamentonun alt kanadı 545 sandalyeli Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesini belirlemek üzere yapılan seçimlerin ilk turunda halk sandık başına gitti.

Seçimin bugünkü aşamasında, iki Birlik Toprağı ve 18 eyaletteki 91 sandalye için oy kullanılıyor.

Meclisin 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi Birlik Toprakları adı verilen 7 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor. 2 sandalyenin sahibi ise Hindistan'daki İngiliz toplumu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

© AFP 2019 / NOAH SEELAM Hindistan'da 39 gün sürecek parlamento seçimleri başladı.

900 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

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Dünyanın en uzun parlamento seçimi sayılan sandık maratonu yedi aşamada tamamlanacak ve yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak. İlk aşamada 142 milyon seçmen tercihini yapacak.

Genel seçimlerde 18, 23, 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak. 39 günlük oy verme işleminin ardından oy sayımı ise 23 Mayıs'ta yapılacak.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) ve muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC), seçimlerin en güçlü iki adayı olarak öne çıkıyor.

Ülkede 2014'te düzenlenen son parlamento seçimlerinin galibi 170 milyonun üzerinde oy alarak 282 milletvekili çıkaran BJP olmuştu. Parti lideri mevcut Başbakan Narendra Modi, son 30 yılın en fazla milletvekili çıkaran lideri olarak hükümeti kurmuştu. INC ise 106 milyon oyla 44 vekil çıkarabilmişti.