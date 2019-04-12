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17:47 12 Nisan 2019
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    ‘Mihail Gorbaçov', Endonezya seçimlerinde yarışıyor

    © AFP 2019 / HANDOUT
    Asya & Pasifik
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    Endonezya seçimlerinde parlamento için adaylığını koyan isimlerden biri ‘Mihail Gorbaçov’ oldu.  Bu duruma bir isim benzerliği yol açsa da Endonezyalı Gorbaçov durumdan memnun. İsmi nedeniyle gençliğinde zorlandığını söyleyen Endonezyalı Gorbaçov, “İnsanlar yüzümü hatırlamasa bile adımı asla unutmuyor” diyor.

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    © REUTERS / Mariana Bazo
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    Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, gelecek hafta Endonezya’da düzenlenecek parlamento seçimlerde koltuk için yarışacak. Ama tabii ki olay bir isim benzerliğinden ibaret.

    Tam adı Mikhail Gorbachev Dom olan 32 yaşındaki Endonezyalı siyasetçi, bu göreve talip olan 245 bin adaydan biri oldu.

    Genç siyasetçi, tam da adaşı Gorbaçov’un SSCB’de Glasnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden yapılanma) politikalarını gündeme getirdiği yıllarda 1986’da doğdu. Gorbaçov Dom, çevre araştırmalarıyla biliniyor.

    GAZETEDE GÖRMÜŞLER; 'HAVALI BİR İSİM' DİYE DÜŞÜNMÜŞLER

    Endonezyalı Gorbaçov, “Ailem bir kızları olacağından çok eminmiş, o yüzden ben doğduğumda paniklemişler çünkü erkek çocuk için bir isim düşünmemişler” dedi.

    Aile bir hafta boyunca bir isim koymazken, gazetede Mihail Gorbaçov’un adını görünce kararlarını vermiş.

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    © REUTERS / Jorge Silva
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    Gorbaçov Dom, “Babam havalı bir isim olduğunu düşünmüş. Sovyetlerde etkili bir lider olduğunu düşündüklerinden ‘hadi oğlumuza bu adı verelim’ demişler” ifadelerini kullandı.

    Gençlik dönemlerinde bu adın taşımanın kendisi için pek de kolay olmadığını söyleyen Endonezyalı Gorbaçov, hâlâ ‘Gorba’ lakabını kullandığını belirtti.

    Gorbaçov Dom, siyasi kariyerini ise şöyle anlattı: “Çevre konusundaki fikirlerimin uygulandığını görmek için siyasete atılmam gerektiğini fark ettim. Bugünlerde adım benim için avantaj oluyor. İnsanlar yüzümü hatırlamasa bile adımı asla unutmuyor.”

    'EN KARMAŞIK' SEÇİMLERDEN

    Endonezya’da başkanlık ve parlamento seçimleri 17 Nisan’da yapılacak. 192 milyon kişinin oy kullanacağı ve sadece bir gün sürecek seçimler ‘en karmaşık seçimlerden’ biri olarak gösteriliyor. Ülke çapında 245 bin aday 20 binden fazla ulusal ve yerel unvana sahip olmak için yarışacak.

    Etiketler:
    Mikhail Gorbachev Dom, Sovyet, SSCB, Endonezya, Mihail Gorbaçov
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