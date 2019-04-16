Çinli teknoloji devinin çalışanlarına '996' yolları

50 milyar dolardan fazla servetiyle en zengin Çinli sayılan Jack Ma, Çin'de özellikle yüksek teknoloji sektöründe çok yaygın olan 'günde 12 saat, haftada 6 gün çalışma' uygulamasına sosyal medyadan destek açıklayınca, kullanıcıların tepkisini çekti.

© AFP 2019 / Brendan Smialowski Elon Musk: İşçiler dünyayı değiştirmek için 100 saat çalışmalı

Çin merkezli E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, haftanın 6 günü sabah 9 akşam 9 arası çalışmaya denk gelen '996' uygulamasına destek açıklarken, daha fazla çalışanı ödüllendireceğini söyledi.

"Hoşlandığımız şeylerle uğraşırsak 996 sorun olmaz. Ama eğer yaptığınız işi sevmiyorsanız, her dakikası işkencedir" diyen Ma, uzun saatler çalışılmasını savunmak niyetinde olmadığını, ama çok çalışanları da ödüllendirmek istediğini dile getirdi.

"Gerçek 996, sadece fazla mesai yapmaktan ibaret değildir" ifadesini kullanan Ma "Herkesin kendi yaşam biçimini seçme hakkı vardır, ama daha kısa süre çaba sarf edenler, çok çalışmanın getirdiği mutluluğu ve ödülleri tadamayacaklar" dedi.

Öncesinde Alibaba çalışanlarına da hitap eden 54 yaşındaki patron, "Ben hiçbir zaman 21 saat çalışmaktan pişman olmadım. Şahsen 996'nın büyük bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Ekstra çaba ve zaman harcamadan istediğin başarıyı nasıl elde edebilirsin" diye konuştu.

© REUTERS / Arnd Wiegmann Jack Ma: Kendimden daha zekileri işe alırım, akıllı insanları ancak kültür ve değerler sistemiyle yönetebilirsiniz

Küresel çapta en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba'nın müstakbel çalışanlarının başarılı olmak istiyorlarsa günde 12 saat çalışmaya hazır olmaları gerektiğini telkin eden Ma, "Yoksa zahmet edip bize katılmayın. Günde rahat rahat 8 saat çalışanlardan yana bir eksikliğimiz yok" diye çıkıştı.

Alibaba'nın rakibi JD.com'un kurucusu Richard Liu'nun da şirketinde 996 çalışmayanları 'aylak' diye eleştirdiği biliniyor.

Bu Çin'e özgü bir durum da değil. Tesla'nın kurucusu Elon Musk da elektirkli otomobil üretiminde sıkıntı yaşadıkları dönemde haftada 120 saat çalıştığını söyleyip aynısını çalışanlarından da beklediğini belirtmişti:

"Daha kolay şartlarda çalışabileceğiniz yerler muhakkak vardır, ancak kimsenin dünyayı haftada 40 saat çalışarak değiştirdiği görülmemiştir."

Bu kervana katıldığını ilan eden Ma'ya Çinli sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı:

© REUTERS / Ruben Sprich Alibaba'nın sahibi Komünist Parti üyesi çıktı

"Evde bakmamız gereken yaşlılar, eşlik etmemiz gereken çocukları hiç düşündün mü?"

"Tüm işletmeler 996 dayatmasına giderse kimse zaman bulamayacağından çocuk yapamayacaktır."

Çin devlet medyası da Komünist Parti üyesi Ma'yı doğrudan anmadan çalışanları uzun süre işyerinden salmayan şirketleri eleştirdi. Halkın Günlüğü gazetesinde pazar günü yayımlanan yorumda "Çok çalışma ve kendini adamayı savunmak, fazla mesai dayatmak anlamına gelmemeli. 996 fazla mesai kültürünün zorla dayatılması, işverenlerin küstahlığını yansıttığı gibi aynı zamanda adaletsiz ve elverişsizdir" denildi.