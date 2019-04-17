Endonezyalı Gorbaçov, Rusya’ya gelip gerçek Gorbaçov’la tanışmak istiyor

Endonezya’da seçimlerde parlamento için aday olan ve Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un adını taşıyan politikacı Mihail Gorbaçov Dom, Rusya’ya gelip adaşı ile tanışmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Endonezya’da bugün başkanlık ve parlamento seçimleri yapılacak. 192 milyon kişinin oy kullanacağı seçimlerde 32 yaşındaki Endonezyalı siyasetçi, Mihail Gorbaçov Dom da adaylardan biri.

© AFP 2019 / HANDOUT ‘Mihail Gorbaçov', Endonezya seçimlerinde yarışıyor

Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov’un SSCB’de Glasnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden yapılanma) politikalarını gündeme getirdiği yıllarda 1986’da doğan Dom, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Gerçek Gorbaçov’la tanışmak harika olurdu. Ona, isminin Endonezya’da siyasete katılmam için büyük fırsatlar verdiğini söylerdim” dedi.

'AİLEM BENCE ONUN GİBİ BÜYÜK POLİTİKACI OLMAMI İSTİYOR'

Gorbaçov’un kendisine ilham verdiğini ve siyasette başarılı olmak istediğini belirten Dom “Bana bu ismi veren annemle babamın duasının da bu yönde olduğunu düşünüyorum. Bence benim de onun gibi büyük bir politikacı olmamı istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Endonezyalı Gorbaçov, Jakarta’nın doğusundaki Bekasi kentinde yerel seçimlerde birkaç kez aday oldu ancak başarılı olamadı. Yaklaşık üç milyon nüfuslu bölgede, çevrenin korunması için verdiği mücadele ile ünlendi ve kuzeydoğudaki, Bekasi’yi de kapsayan Java bölgesinde çok sayıda seçmenin desteğini kazandı.

Şimdi de parlamento seçimlerinde aday olan Dom, Dayanışma Partisi’ni temsil ediyor. Politikacı, çevrenin korunmasını ve siyasi reformlar getirmeyi vaat ediyor.