Endonezya'da 193 milyon kişi oy kullandı: Widodo yarışı önde götürüyor

Kompas TV kanalının, Polltracking anket şirketine dayandırarak yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 53.25’i açılırken, PDI-P üyesi mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo oyların yüzde 56.36’sını aldı.
Widodo’nun rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto’nun oy oranının yüzde 43.64 olduğu belirtildi.
Bu arada, birçok araştırma şirketinin şu ana kadarki verilerinde de seçime katılan 16 parti arasında da Widodo’nun partisi PDI-P’nin en yüksek oy yüzdesine sahip olduğu görülüyor.
İlk kez devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminin aynı gün yapıldığı ülkede, merkez parlamento, eyalet, il ve ilçeleri kapsayan yerel yönetimlerin bölgesel meclislerindeki 20 bin 528 sandalye için 245 binden fazla aday yarışıyor.
Widodo ve Subianto’nun daha önce de rakip olduğu 2014 başkanlık seçiminde, Widodo oylarını yüzde 53'ünü alarak devlet başkanı olmuştu.
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