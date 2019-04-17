Endonezya'da 193 milyon kişi oy kullandı: Widodo yarışı önde götürüyor

Endonezya’da devlet başkanlığı seçiminde, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) üyesi mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde götürüyor.

© AFP 2019 / HANDOUT ‘Mihail Gorbaçov', Endonezya seçimlerinde yarışıyor

Dünyanın en büyük üçüncü demokrasisi ve en çok Müslüman vatandaşın yaşadığı Endonezya'da, 800 binden fazla seçim merkezi kuruldu, 193 milyon kişi oy kullandı.

Kompas TV kanalının, Polltracking anket şirketine dayandırarak yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 53.25’i açılırken, PDI-P üyesi mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo oyların yüzde 56.36’sını aldı.

Widodo’nun rakibi ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto’nun oy oranının yüzde 43.64 olduğu belirtildi.

Charta Politika araştırma şirketinin yayımladığı verilere göre de sandıkların yüzde 56.88’nin açıldığı, Widodo’nun oyların yüzde 54.88'ini, Subianto’nun ise yüzde 45.12'sini aldığı kaydedildi.

Bu arada, birçok araştırma şirketinin şu ana kadarki verilerinde de seçime katılan 16 parti arasında da Widodo’nun partisi PDI-P’nin en yüksek oy yüzdesine sahip olduğu görülüyor.

İlk kez devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminin aynı gün yapıldığı ülkede, merkez parlamento, eyalet, il ve ilçeleri kapsayan yerel yönetimlerin bölgesel meclislerindeki 20 bin 528 sandalye için 245 binden fazla aday yarışıyor.

Widodo ve Subianto’nun daha önce de rakip olduğu 2014 başkanlık seçiminde, Widodo oylarını yüzde 53'ünü alarak devlet başkanı olmuştu.