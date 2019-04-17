Dünyanın en büyük tek günlük seçimi: Endonezya'da Widodo yeniden devlet başkanı

Endonezya'da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekili seçiminde, Devlet Başkanı Joko Widodo resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi.

© AA / Adli Ghazali Endonezya'da 193 milyon kişi oy kullandı: Widodo yarışı önde götürüyor

Anket şirketlerinin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Devlet Başkanı Widodo, ikinci kez devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) verilerine göre, sandıkların yüzde 98,30'u açıldı ve Widodo, oyların yüzde 55,59'unu aldı.

Widodo'nun rakibi ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto'nun oy oranı ise yüzde 44,41'de kaldı.

Charta Politika araştırma şirketinin yayımladığı verilere göre de yüzde 97,45'i açılan sandıklarda Subianto, oyların yüzde 45,61'ini, Widodo ise yüzde 54,39'unu aldı. Endonezya’da 2014 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde, Subianto, oyların yüzde 48,85'ini, Widodo yüzde 53,15'ini kazanmıştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TEK GÜNLÜK SEÇİMİ

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan 17 bin adalı ülke Endonezya, 192 milyon 800 bin seçmeniyle tek günde seçimin gerçekleştirildiği en kalabalık seçmen sayısına sahip ülke olma özelliği taşıyor.

Hem devlet başkanının hem de parlamento üyelerinin belirlenmesi nedeniyle normalinden de fazla komplikeler barındıran seçimlerde 20 bin 538 parlamento koltuğu için 250 binden fazla aday yarıştı, 809 bin 500 seçim merkezi kuruldu, 10 binden fazla kişi sandıklarda görev almak için gönüllü oldu. Sandık güvenliği amacıyla görevlendirilen 350 bin polis ve askere ilaveten 1.6 milyon paramiliter güvenlik görevlisi seçimlerde görev yaptı.