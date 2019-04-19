Seçimi kaybettiğini söyleyen anket şirketlerini suçladı, 'gidin Antarktika'da penguenlere yalan söyleyin' dedi

Endonezya’da, rakibinin kazandığını gösteren ilk seçim sonuçlarına itibar etmeyen cumhurbaşkanı adayı Prabowo Subianto, anket şirketlerine patladı. Şirketlerin ‘güvenilmez’ olduğunu söyleyen Subianto, “Antarktika’ya taşının böylece penguenlere yalan söyleyebilirsiniz” önerisinde bulundu.

Endonezya'da çarşamba günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarının Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Joko Widodo, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 62 oy alarak göreve ikinci kez seçildiğini açıkladı. Prabowo Subianto ise seçimlerde usulsüzlük olduğunu söyleyerek zaferini ilan etti.

'HALK SİZE GÜVENMİYOR'

Rakibi Widodo’nun tatmin edici bir farkla tekrar seçildiğini gösteren sandık sonu anket verileri reddeden eski general Subianto, başkent Jakarta’da evinin önünde düzenlenen gösteride konuştu.

© Flickr / Martha de Jong-Lantink Danimarkalı rock grubu, Antarktika’da penguenlere konser verdi

Yaklaşık bin destekçisine hitap eden Subianto, anket şirketleri için “Endonezya halkı size güvenmiyor. Belki Antarktika’ya taşınabilirsiniz. Penguenlere yalan söyleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Subianto, “Bu halkın zaferidir. Endonezya halkı ayağa kalktı. Endonezyalılar artık daha fazla aldatılmak istemiyor” dedi.

HEP AYNISINI YAPIYOR

Prabowo Subianto, seçim kampanyası boyunca kendisini ‘halkın adamı’ olarak sunmaya çalıştı. Ancak geniş malvarlığı ve Endonezya'yı 1998 yılına kadar 32 yıl yöneten eski diktatör Suharto ile olan ilişkisi kampanyasını gölgeledi.

Subianto, 2014 yılında yapılan seçimlerde de Widodo’ya yenilmiş ve benzer iddialarda bulunmuştu.