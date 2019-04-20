Görme engelli Japon'dan bir ilk: Küçük bir yatla Pasifik Okyanusu'nu geçti

Japon Mitsuhiro Iwamoto, bir ilke imza atarak küçük bir yatla Pasifik Okyanusu'nu geçmeyi başaran ilk görme engelli denizci oldu.

ABD'nin San Diego limanından 24 Şubat'ta 12 metrelik bir yatla yola çıkan Iwamoto, Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 14 bin kilometrelik yol kat ederek Japonya'nın Fukuşima kentindeki bir limana ulaştı.

#Blind Japanese #sailor Mitsuhiro Iwamoto successfully completes a near 2-month, non-stop voyage from San Diego to Fukushima, making him 1st to make a so-called blind #sailing Pacific Ocean crossing#岩本光弘 #全盲セーラー #太平洋横断https://t.co/vOVczlxA17 — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) April 20, 2019

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© AFP 2019 / Martin Bureau Fransız yüzücü, Pasifik Okyanusu'nu yüzerek geçecek

Zorlu yolculuk boyunca Amerikalı Douglas Smith, 52 yaşındaki görme engelli denizciye kılavuzluk etti, ancak Iwamoto'nun yatı kullanmasına hiçbir yardımda bulunmadı.

Bu yolculuk, Iwamoto'nun Pasifik Okyanusu'nu geçmeye yönelik ikinci denemesi oldu. İlk kez 2013'te buna benzer bir girişimde bulunan denizcinin yatı, yola çıktıktan birkaç gün sonra bir balinaya çarpması sonucu batmıştı.

Iwamoto daha 16 yaşındayken görme yetisini yitirdi. Geçen yıl Iwamoto ve Smith, yapacakları seyahat için destek toplamaya başladıklarını duyurdu. Görme engelli denizci ve yardımcısı, körlüğe neden olan hastalıkları araştıran kurumlar için bağış topladı.

Iwamoto'nun sitesinden yayınladığı mesajda, "Dışarıda yiyeceğiniz bir yemek için harcayacağınızdan daha aza gelecek yaklaşık 50 dolarlık bir ödemeyle birinin görme engelinin tedavi edilmesine yardım edebilir, diğerlerine görme kaybını önlemeye yardımcı olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.