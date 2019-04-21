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12:24 21 Nisan 2019
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    Sri Lanka'da saldırı

    Sri Lanka'da iç savaş bitmesinden bu yana en büyük saldırılar: En az 156 ölü, yüzlerce yaralı

    © REUTERS / Dinuka Liyanawatte
    Asya & Pasifik
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    Sri Lanka iç savaşın sona erdiği 2009'dan bu yana en büyük saldırılara sahne oldu. Paskalya Bayramı'nın kutlandığı bugün 3 kilise ve 3 otele saldırı düzenlendi. En az 156 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce de yaralı var. Saldırıyı üstlenen olmadı.

    Asya'nın doğusundaki ülkelerden Sri Lanka, Hrıstiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladığı bugün kana bulandı. 

    Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine düzenlenen 6 saldırıda en az 156 kişi yaşamını yitirdi, 400'e yakın kişi de yaralandı. Ölenler arasında 35 yabancı da olduğu söyleniyor.

    PATLAMA HABERLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

    Öte yandan polis Colombo yakınlarındaki Dehiwela'da bir hayvanat bahçesi civarında yedinci bir patlama meydana geldiğini açıkladı.

    12.18 itibarıyla başkentten de 8. bir patlama haberi geldi.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

    Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum" dedi. Bununla birlikte saldırı haberlerinin devam etmesi sonrası hükümet sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Yasağın ne zaman sona ereceğinin bilinmediği belirtildi.

    Saldırının hedefindeki kiliselerden birinin önünde kurbanlardan birine ait bir ayakkabı
    © REUTERS / Dinuka Liyanawatte
    Saldırının hedefindeki kiliselerden birinin önünde kurbanlardan birine ait bir ayakkabı

    Saldırıyı üstlenen olmadı.

    HRİSTİYANLIK ÜLKENİN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ DİNİ

    Sri Lanka ordusunun ayrılıkçı Tamil Kaplanları örgütünün yenildiğini ilan etmesiyle iç savaşın sona erdiği 19 Mayıs 2009'dan bu yana ülkede bu denli büyük saldırılar yaşanmamıştı. Saldırıların niteliği henüz bilinmezken Sri Lanka polisinin daha önceden intihar saldırıları konusunda uyarıldığı ortaya çıktı.

    2012'deki nüfus sayımına göre Hristiyanlık ülkenin 4. büyük dini.

    ERDOĞAN: TÜM İNSANLIĞA KARŞI YAPILMIŞTIR

    Sri Lanka'da saldırı
    © REUTERS / Dinuka Liyanawatte
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    Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

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    Etiketler:
    Kilise, Otel, Paskalya, Tamil Kaplanları, Ranil Wickremesinghe, Recep Tayyip Erdoğan, Colombo, Sri Lanka
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