Sri Lanka'da iç savaş bitmesinden bu yana en büyük saldırılar: En az 156 ölü, yüzlerce yaralı

Asya'nın doğusundaki ülkelerden Sri Lanka, Hrıstiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladığı bugün kana bulandı.
Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine düzenlenen 6 saldırıda en az 156 kişi yaşamını yitirdi, 400'e yakın kişi de yaralandı. Ölenler arasında 35 yabancı da olduğu söyleniyor.
PATLAMA HABERLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR
Öte yandan polis Colombo yakınlarındaki Dehiwela'da bir hayvanat bahçesi civarında yedinci bir patlama meydana geldiğini açıkladı.
12.18 itibarıyla başkentten de 8. bir patlama haberi geldi.
No group has immediately claimed responsibility for the Easter bombings, but a tip about the #SriLankaBlasts referred to the NTJ, a radical Islamist group https://t.co/DA8x1iHMnp— RT (@RT_com) April 21, 2019
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum" dedi. Bununla birlikte saldırı haberlerinin devam etmesi sonrası hükümet sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Yasağın ne zaman sona ereceğinin bilinmediği belirtildi.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
HRİSTİYANLIK ÜLKENİN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ DİNİ
Sri Lanka ordusunun ayrılıkçı Tamil Kaplanları örgütünün yenildiğini ilan etmesiyle iç savaşın sona erdiği 19 Mayıs 2009'dan bu yana ülkede bu denli büyük saldırılar yaşanmamıştı. Saldırıların niteliği henüz bilinmezken Sri Lanka polisinin daha önceden intihar saldırıları konusunda uyarıldığı ortaya çıktı.
2012'deki nüfus sayımına göre Hristiyanlık ülkenin 4. büyük dini.
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