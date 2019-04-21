Sri Lanka'da iç savaş bitmesinden bu yana en büyük saldırılar: En az 156 ölü, yüzlerce yaralı

Sri Lanka iç savaşın sona erdiği 2009'dan bu yana en büyük saldırılara sahne oldu. Paskalya Bayramı'nın kutlandığı bugün 3 kilise ve 3 otele saldırı düzenlendi. En az 156 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce de yaralı var. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Asya'nın doğusundaki ülkelerden Sri Lanka, Hrıstiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladığı bugün kana bulandı.

Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine düzenlenen 6 saldırıda en az 156 kişi yaşamını yitirdi, 400'e yakın kişi de yaralandı. Ölenler arasında 35 yabancı da olduğu söyleniyor.

PATLAMA HABERLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan polis Colombo yakınlarındaki Dehiwela'da bir hayvanat bahçesi civarında yedinci bir patlama meydana geldiğini açıkladı.

12.18 itibarıyla başkentten de 8. bir patlama haberi geldi.

No group has immediately claimed responsibility for the Easter bombings, but a tip about the #SriLankaBlasts referred to the NTJ, a radical Islamist group https://t.co/DA8x1iHMnp — RT (@RT_com) April 21, 2019

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum" dedi. Bununla birlikte saldırı haberlerinin devam etmesi sonrası hükümet sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Yasağın ne zaman sona ereceğinin bilinmediği belirtildi.

© REUTERS / Dinuka Liyanawatte Saldırının hedefindeki kiliselerden birinin önünde kurbanlardan birine ait bir ayakkabı

Saldırıyı üstlenen olmadı.

HRİSTİYANLIK ÜLKENİN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ DİNİ

Sri Lanka ordusunun ayrılıkçı Tamil Kaplanları örgütünün yenildiğini ilan etmesiyle iç savaşın sona erdiği 19 Mayıs 2009'dan bu yana ülkede bu denli büyük saldırılar yaşanmamıştı. Saldırıların niteliği henüz bilinmezken Sri Lanka polisinin daha önceden intihar saldırıları konusunda uyarıldığı ortaya çıktı.

2012'deki nüfus sayımına göre Hristiyanlık ülkenin 4. büyük dini.

ERDOĞAN: TÜM İNSANLIĞA KARŞI YAPILMIŞTIR

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."