Putin’den Sri Lanka'ya başsağlığı mesajı: Bu gaddarca suçun faillerinin cezalandırılacağına inanıyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin, en az 156 kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan kilise ve otel saldırıları nedeniyle Sri Lankalı mevkidaşı Sirisen’e gönderdiği başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkenizin kentlerinde düzenlenen terör saldırılarının trajik sonuçları nedeniyle içten başsağlığı dileklerimi kabul edin. Rusya’nın, uluslararası terörizm tehdidiyle mücadele konusunda Sri Lanka için eskiden olduğu gibi hala güvenilir bir ortak olduğunu yeniden belirtmek isterim.”

“Paskalya kutlamaları sırasında işlenen bu gaddarca suçun emrini verenlerin ve faillerinin hak ettikleri cezayı alacaklarını umuyorum” diye devam eden Rusya lideri, “Rusya’da (saldırılarda) hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının acısını paylaşıyor, yaralıların bir an önce iyileşmelerini diliyoruz” dedi.