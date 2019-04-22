Sri Lanka'daki saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a yükseldi

İç savaşın sona erdiği 2009’dan bu yana yaşanan en büyük saldırılara sahne olan Sri Lanka’da ölü sayısı 290’a yükseldi.

Kiliseleri ve otelleri hedef alan bombalı saldırıların şoku sürerken, Sri Lankalı yetkililer 290 kişinin yaşamını yitirdiğini, 500’e yakın kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 35 yabancı olduğu tespit edildi.

Saldırıları henüz resmen üstlenen olmazken, olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle 24 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, eşgüdüm içinde düzenlenen saldırılardan bazılarının intihar saldırıları olduğunu açıkladı.

İSTİHBARAT TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan saldırılar istihbarat ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’nin, “Saldırı düzenlenebileceğini dair istihbarat vardı ancak önlem alınmadı” şeklindeki açıklaması üzerine gözler güvenlik güçlerine çevrildi.

Siyasetçiler raporların güvenlik güçleri tarafından neden görmezden gelindiğinin soruşturulması gerektiğini söyledi.

Telekomünikasyon Bakanı Harin Fernando da, adını vermediği bir örgütün 10 gün önce saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu belirtmiş, ancak Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın bu bilgiyi hükümetle paylaşmadığını söylemişti.

PEŞ PEŞE SEKİZ SALDIRI

Sri Lanka dün kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarla sarsılmıştı. Sabah saatlerinde Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'da Paskalya ayini sırasında üç kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında ve Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.

Sekizinci patlama sonrası sokağa çıkma ve sosyal medya sitelerine erişim yasağı getirilmişti.