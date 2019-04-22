Sri Lanka'daki saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a yükseldi

Saldırıları henüz resmen üstlenen olmazken, olayla bağlantılı oldukları şüphesiyle 24 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, eşgüdüm içinde düzenlenen saldırılardan bazılarının intihar saldırıları olduğunu açıkladı.
İSTİHBARAT TARTIŞMASI SÜRÜYOR
Öte yandan saldırılar istihbarat ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’nin, “Saldırı düzenlenebileceğini dair istihbarat vardı ancak önlem alınmadı” şeklindeki açıklaması üzerine gözler güvenlik güçlerine çevrildi.
Telekomünikasyon Bakanı Harin Fernando da, adını vermediği bir örgütün 10 gün önce saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu belirtmiş, ancak Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın bu bilgiyi hükümetle paylaşmadığını söylemişti.
PEŞ PEŞE SEKİZ SALDIRI
Bu saldırıların ardından Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında ve Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.
Saldırılarda Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirmişti.
Sekizinci patlama sonrası sokağa çıkma ve sosyal medya sitelerine erişim yasağı getirilmişti.
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