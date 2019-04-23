Sri Lanka'da yaşamını yitirenlerin sayısı 310'a yükseldi, OHAL ilan edildi

Sri Lankalı yetkilileri ülkenin iç savaştan bu yana yaşadığı en kötü saldırı olarak açıklanan sekiz bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 290’dan 310’a yükseldiğini söyledi.
Yetkililer ölenlerden 31’inin yabancı olduğunu tespit ettiklerini, 14 yabancının da kayıp olduklarını açıkladı. Aralarında Hindistan, İngiltere, ABD, Danimarka, İspanya, Avustralya, Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkenin bombalı saldırılarda vatandaşlarını kaybettiği biliniyor.
OHAL YÜRÜRLÜKTE
Saldırıların ardından sokağa çıkma yasağı getiren hükümetin ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) de bugün yürürlüğe girdi.
OHAL kapsamında polise ve orduya ülkede yeni saldırıların önlenmesi için özel yetkiler verildi. OHAL süresince zanlılar mahkeme kararı olmadan tutuklanabilecek. Ülkede bu yetkiler en son iç savaş döneminde kullanılmıştı.
Yetkililer, yeni saldırı düzenlenebileceğine dair uyarılarını da sürdürüyor.
BAYRAKLAR YARIYA İNDİ
Öte yandan saldırılarda yaşamını yitirenler de son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yaşamını yitirenler için sabah yerel saatle 08:30'da 3 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ülkedeki bayraklar da yarıya indirildi.
Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin yapıldığı Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ardından Colombo'nun banliyöleri Dehiwala'da ve Dematogoda’da patlamalar oldu.
Ülkede, iç savaşın sona erdiği 2009’dan bu yana yaşanan en büyük saldırıla olarak kayıtlara geçti.
Henüz resmen saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak Sri Lanka hükümeti az bilinen İslamcı bir örgüt olan Ulusal Tevhid Cemaati’ni (NTJ) işaret etti. Ancak hükümet, bu yerel örgütün uluslararası destek olmadan bu derece kapsamlı ve eşgüdümlü saldırıları düzenleyemeyeceğini savunuyor.
Saldırılarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şu ana kadar 24 kişi gözaltına alındı. Reuters haber ajansı da Sri Lanka polisinin Suriyeli bir kişiyi sorguladığını duyurdu.
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