Yeni Zelanda’dan terör mağdurlarına kalıcı vize

Christchurch’teki camilere düzenlenen terör saldırısından kendileri veya yakın akrabalarından biri doğrudan etkilenenler kalıcı vizeye başvurabilecek.

© AFP 2019 / Yelim Lee Yeni Zelanda lafta bırakmadı: Saldırılardan sadece altı gün sonra silah yasaları değişti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarından kendileri veya yakın akrabalarından biri doğrudan etkilenenlerin ülkede oturma iznine imkan sağlayan kalıcı vizeye başvurabileceği bildirildi.

Yeni Zelanda Göçmenlik Birimi, geçen ay cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısında Nur ve Linwood camilerinde kendisi veya yakın akrabalarından biri bulunanlara kalıcı ikamet sağlamak amacıyla özel bir vize kategorisi oluşturulduğunu duyurdu.

Birimin resmi sayfasından detayları paylaşılan yeni vize türüne, Christchurch'teki terör saldırılarından doğrudan etkilenen kişiler ve aileleri ülkede kalıcı ikamet için başvurabilecek.

Yarından itibaren başvurulara açılacak vize türünün, şu anda geçici ve yerleşik vize alan bu kişilerin Yeni Zelanda'ya göç statülerinin kesinleştirilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü Türk vatandaşı 50 kişi de yaralanmıştı.