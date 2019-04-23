Yeni Zelanda: Christchurch ve Sri Lanka saldırıları arasında bir ilişki yok

Yeni Zelanda Başbakanlığı, Sri Lanka’da kiliselere düzenlenen saldırıların Christchurch kentinde camilere yapılan saldırılara misilleme olduğu iddialarını yalanlayarak, bu konuda hiçbir delilin olmadığını açıkladı.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE Sri Lankalı Bakan: Patlamalar Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına misillemeydi

Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene, 21 Nisan’da 321 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırıların Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yaşanan silahlı saldırılara misilleme olduğunu iddia etmişti.

İddia, Yeni Zelanda Başbakanlığı tarafından reddedildi. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sri Lanka'da patlayan Paskalya bombalamaları ile Christchurch'teki cami saldırılarını birbirine bağlayabilecek herhangi bir istihbaratın olmadığı ifade edildi.

Yeni Zelanda Başbakanlığı, Sri Lanka Savunma Bakanı Wijewardene'nin bu bilgileri Parlamento'ya delil olmadan sunduğunu belirtti.

Açıklamada, “Saldırıya yönelik Sri Lanka'daki soruşturmalar henüz erken aşamada" ifadeleri kullanıldı.