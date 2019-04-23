Yeni Zelanda: Christchurch ve Sri Lanka saldırıları arasında bir ilişki yok

İddia, Yeni Zelanda Başbakanlığı tarafından reddedildi. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sri Lanka'da patlayan Paskalya bombalamaları ile Christchurch'teki cami saldırılarını birbirine bağlayabilecek herhangi bir istihbaratın olmadığı ifade edildi.
Yeni Zelanda Başbakanlığı, Sri Lanka Savunma Bakanı Wijewardene'nin bu bilgileri Parlamento'ya delil olmadan sunduğunu belirtti.
Açıklamada, “Saldırıya yönelik Sri Lanka'daki soruşturmalar henüz erken aşamada" ifadeleri kullanıldı.
New Zealand has "not yet seen" any intelligence reports linking the deadly bombings in Sri Lanka to last month's mosque massacre in Christchurch, Prime Minister Jacinda Ardern's office said.https://t.co/3TsIm8hRuB— The Quint (@TheQuint) April 23, 2019
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