UNICEF: Sri Lanka'daki saldırılarda 45 çocuk öldü

© AFP 2019 / Dibyangshu Sarkar Yeni Zelanda: Christchurch ve Sri Lanka saldırıları arasında bir ilişki yok

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sri Lanka'da gerçekleştirilen intihar saldırılarında öldürülen 321'den fazla kişi arasında en az 45 çocuğun bulunduğu bilgisini verdi.

Boulierac, yaralılar arasında çocukların olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyerek çocuk ölümlerinin artma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Ayrıca Boulierac, Negombo şehrinde St. Sebastian Kilisesi'ndeki saldırıda 27 çocuğun öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını doğrulayarak, doğudaki Batticaloa şehrinde 18 aylık bir bebeğin de aralarında olduğu 13 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

"45 children among the death-toll so far, scores of children injured, many children orphaned" . Press Release by @UNICEFJean Gough, Regional Director, UNICEF South Asia, and

Tim Sutton, Representative UNICEF Sri Lanka #EasterSundayAttacksLKA #children pic.twitter.com/9ibR93lx3W — Vikalpa (@vikalpavoices) April 23, 2019

Ölen 40 çocuğun Sri Lankalı olduğunu açıklayan Boulierac, 5'inin ise başka uyruklardan olduğunu dile getirdi.

Saldırılarda yaralanan 20 çocuk Colombo'daki hastaneye götürüldü. Çocuklardan 4'ünün yoğun bakımda olduğu bildirildi.