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11:55 24 Nisan 2019
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    Sri Lanka saldırıları: Canlı bombalardan biri İngiltere ve Avustralya'da eğitim görmüş

    © AP Photo / Gemunu Amarasinghe
    Asya & Pasifik
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    Sri Lanka’da kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırıları gerçekleştiren canlı bombalardan birinin İngiltere ve Avustralya’da eğitim gördüğü belirtildi.

    © REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
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    Başkent Colombo’da bir basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene, “Canlı bombalardan birinin Sri Lanka’ya yerleşmeden önce İngiltere’de okuduğuna, sonra da Avustralya’da lisansüstü eğitimini yaptığına inanıyoruz” diye konuştu.

    Wijewardene, saldırganın ismini vermezken, bir canlı bombanın da kadın olduğunu belirtti.

    ‘ARALARINDA HUKUK MEZUNU VAR’

    Pek çok canlı bombanın iyi eğitimli ve orta ya da ortanın üstü sınıflardan geldiğini ve ekonomik açıdan da bir hayli bağımsız olduğunu söyleyen Wijewardene, “Bazıları hukuk mezunuydu” dedi. Sri lanka polisi dokuz intihar bombacısı olduğnun düşünüyor.

    © REUTERS / Akthtar Soomro
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    Bakan ayrıca saldırıyla bağlantısı olduğu şüphesiyle 60 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 32’sinin sorgusunun hâlâ devam ettiğini belirtti.

    ‘SALDIRGAN GEÇERKEN TORUNUMUN BAŞINA DOKUNDU’

    Öte yandan hükümet bombalı saldırganlardan birine ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

    Saldırının hedeflerinden biri olan Negombo’daki St Sebastian Kilisesi’nin dışında çekildiği belirtilen görüntülerde sırt çantalı saldırgan kiliseye doğru yürürken görülüyor.

    Küçük bir kızın elinden tutan bir adamla karşılaşan saldırgan bu esnada kızın başını okşamak için kısa bir süre duruyor, sonra yoluna devam ediyor.

    ​'ÇOK SAKİNDİ'

    Dilip Fernando, “Geçerken torunumun başına dokundu. O bombacıydı” dedi. Ayin neredeyse son bulurken adamın kiliseye girmesine bir anlam veremediğini anlatan Fernando, 30 yaşlarında olduğunu belirttiği saldırgan için “Çok gençti, çok masum görünüyordu. Endişeli ya da korkmuş değildi. Çok sakindi.’ yorumunu yaptı.

    İSTİHBARAT TARTIŞMASI: ABD ‘BİLGİMİZ YOK’ DİYOR

    © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
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    Saldırıların gerçekleşmesinden bu yana Sri Lankalı yetkililer, Hindistan’dan gelen ve ‘teröristlerin kiliseleri bombalayabileceğine’ dair istihbaratı ciddiye almakta başarısız olduğunu kabul ediyor.

    Hindistan istihbaratının yanı sıra ABD’nin de nisan ayında, Sri Lanka’yı ülkede saldırılar düzenlenebileceği yolunda uyardığı kaydediliyor.

    Ancak ABD bu iddiaları reddetti. ABD’nin Sri Lanka Büyükelçisi Alaina Teplitz, “Bu saldırılar dair önceden bilgimiz yoktu” dedi.

    Teplitz, CNN’e yaptığı açıklamada, “Başkaları adına konuşamam. Sri Lanka hükümetinin başka hangi bilgi kaynaklarına sahip olduğunu bilmiyorum. Size sadece bizim önceden bilgi sahibi olmadığımızı söyleyebilirim” dedi.

    © REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
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    Saldırılarda en az dört ABD vatandaşının da yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

    YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 359’A YÜKSELDİ

    Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin yapıldığı Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ardından Colombo'nun banliyöleri Dehiwala'da ve Dematogoda’da patlamalar oldu. 

    Reuters haber ajansı, saldırıları IŞİD'in üstlendiğini duyurdu. IŞİD, Amaq ajansı yoluyla üstlendiği saldırıları kendilerinin yaptığı iddiasına dair bir kanıt sunmadı. Bu iddia doğrulanırsa, Sri Lanka saldırıları örgütün Irak ve Suriye dışında gerçekleştirdiği en ölümcül saldırılardan biri olacak.

    Saldırılarda yaşamın yitirenlerin sayısı da 359’a yükseldi. En az 500 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

    Etiketler:
    istihbarat, ABD, Dinendra Ruwan Wijewardene, Saldırı, Kilise, eğitim, Avustralya, İngiltere, Canlı bomba, Colombo, Sri Lanka
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