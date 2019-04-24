Sri Lankalı milletvekili: Saldırganlar burkayı kimliklerini gizlemek için kullanıyor, yasaklansın

Milletvekili Profesör Ashu Marasinghe'nin Facebook'tan bu kapsamda yaptığı bir açıklama ülkede tartışmalara yol açtı. Yerel haber sitesi Ada Derana'nın haberine göre, Marasinghe, gönderisinde burkanın geleneksel bir Müslüman kıyafeti olmadığını vurgulayarak, 'kadın ve erkek teröristlerin kimliklerini gizlemek için burka giydiklerini ve bu yüzden ülkede yasaklanması gerektiğini' savundu. Marasinghe, Facebook'ta bununla ilgili bir görsel de paylaştı.
Professor Ashu Marasinghe, who is a member of the United National Party, has called for the ... https://t.co/cPFVHiyuGw via @MailOnline— Chowkidar Biswarup (@Bishwaroop4) April 24, 2019
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan milletvekili, bu konuyu mecliste de önerdiğini söyledi.
புர்கா மற்றும் ஹிஜாபை தடை செய்யுமாறு கோரி தனிநபர் பிரேரணை முன்வைப்பு https://t.co/jzz42v3oOO #hijab #AshuMarasinghe— News First Srilanka (@newsfirst_ta) April 23, 2019
A Private Members’ Motion has been submitted to Parliament by MP Prof. Ashu Marasinghe to ban the burka in Sri Lanka in the interests of national security.https://t.co/8K0x5FAkJ8— The Morning (@TheMorningLK) April 23, 2019
Marasinghe'nin bu açıklaması, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin yakın zamanda benzer saldırılar olabileceği ve ülkede hala saldırganlar olduğunu söylemesinin ardından geldi.
Ayrıca, Sri Lanka Daily Mirror'un haberine göre, saldırganlarla işbirliği yapan bir kadın, olay yerinden burka giyerek kaçtı.
Devlet Başkanı Sirisena, "Güvenlik yetkilileri aldıkları istihbaratı benimle paylaşmadı. Bununla ilgili gereken neyse yapılacaktır. Bu yetkililere karşı sert bir şekilde karşılık vermeye karar verdim" ifadesini kullandı.
Reuters haber ajansı, saldırıları IŞİD'in üstlendiğini duyurdu. IŞİD, Amaq ajansı yoluyla üstlendiği saldırıları kendilerinin yaptığı iddiasına dair bir kanıt sunmadı. Bu iddia doğrulanırsa, Sri Lanka saldırıları örgütün Irak ve Suriye dışında gerçekleştirdiği en ölümcül saldırılardan biri olacak.
Saldırılarda yaşamın yitirenlerin sayısı da 359’a yükseldi. En az 500 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
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