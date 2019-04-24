Sri Lankalı milletvekili: Saldırganlar burkayı kimliklerini gizlemek için kullanıyor, yasaklansın

İç savaşın sona erdiği 2009’dan bu yana yaşanan en büyük saldırılara sahne olan Sri Lanka’da bir milletvekili, saldırganların burkayı kimliklerini gizlemek için giydiklerini ve bu yüzden yasaklanması gerektiğini söyledi. Saldırganlarla işbirliği yapan bir kadının olay yerinden burka giyerek kaçtığı idda ediliyor.

© AP Photo / Gemunu Amarasinghe Sri Lanka saldırıları: Canlı bombalardan biri İngiltere ve Avustralya'da eğitim görmüş

Sri Lanka, Pazar günü Hristiyanlara yönelik bombalı saldırılar sonucu 359 kişinin hayatını kaybetmesinin yasını tutarken, siyasetçiler olası saldırılara karşı nasıl önlem alınabileceğini tartışıyor.

Milletvekili Profesör Ashu Marasinghe'nin Facebook'tan bu kapsamda yaptığı bir açıklama ülkede tartışmalara yol açtı. Yerel haber sitesi Ada Derana'nın haberine göre, Marasinghe, gönderisinde burkanın geleneksel bir Müslüman kıyafeti olmadığını vurgulayarak, 'kadın ve erkek teröristlerin kimliklerini gizlemek için burka giydiklerini ve bu yüzden ülkede yasaklanması gerektiğini' savundu. Marasinghe, Facebook'ta bununla ilgili bir görsel de paylaştı.

Professor Ashu Marasinghe, who is a member of the United National Party, has called for the ... https://t.co/cPFVHiyuGw via @MailOnline — Chowkidar Biswarup (@Bishwaroop4) April 24, 2019

​Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan milletvekili, bu konuyu mecliste de önerdiğini söyledi.

புர்கா மற்றும் ஹிஜாபை தடை செய்யுமாறு கோரி தனிநபர் பிரேரணை முன்வைப்பு https://t.co/jzz42v3oOO #hijab #AshuMarasinghe — News First Srilanka (@newsfirst_ta) April 23, 2019 A Private Members’ Motion has been submitted to Parliament by MP Prof. Ashu Marasinghe to ban the burka in Sri Lanka in the interests of national security.https://t.co/8K0x5FAkJ8 — The Morning (@TheMorningLK) April 23, 2019

​Marasinghe'nin bu açıklaması, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin yakın zamanda benzer saldırılar olabileceği ve ülkede hala saldırganlar olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Ayrıca, Sri Lanka Daily Mirror'un haberine göre, saldırganlarla işbirliği yapan bir kadın, olay yerinden burka giyerek kaçtı.

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA Sri Lanka lideri Sirisena: Güvenlik yetkilileri aldıkları istihbaratı benimle paylaşmadı, gereken yapılacak

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin yapıldığı Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ardından Colombo'nun banliyöleri Dehiwala'da ve Dematogoda’da patlamalar oldu.

Devlet Başkanı Sirisena, "Güvenlik yetkilileri aldıkları istihbaratı benimle paylaşmadı. Bununla ilgili gereken neyse yapılacaktır. Bu yetkililere karşı sert bir şekilde karşılık vermeye karar verdim" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı, saldırıları IŞİD'in üstlendiğini duyurdu. IŞİD, Amaq ajansı yoluyla üstlendiği saldırıları kendilerinin yaptığı iddiasına dair bir kanıt sunmadı. Bu iddia doğrulanırsa, Sri Lanka saldırıları örgütün Irak ve Suriye dışında gerçekleştirdiği en ölümcül saldırılardan biri olacak.

Saldırılarda yaşamın yitirenlerin sayısı da 359’a yükseldi. En az 500 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.