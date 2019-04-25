Nursultan’da Suriye görüşmelerinin 12. turu başladı

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da Astana süreci kapsamındaki Suriye konulu görüşmelerin 12. turu başladı. Görüşmede Suriye’deki ateşkesin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran’dan heyetler yer alıyor. Türk heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’daki Ritz Carlton otelde Rusya, Türkiye ve İran’dan heyetlerin katılımıyla ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Görüşmelerde Şam, Suriyeli silahlı muhaliflerin temsilcilerinin yanı sıra göreve gelişinin ardından ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in temsilcileri bulunuyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmeler için gelen ilk heyet Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyet oldu.

Görüşmelerde Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İran heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Askar Haci başkanlık ediyor.

Ürdün de görüşmelerde gözlemci olarak yer alıyor.

Tüm heyetler görüşmelere gelmiş durumda, Pedersen’in ise daha sonra katılması bekleniyor. Görüşmelerin yarın sona ermesi planlanıyor.