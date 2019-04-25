Sri Lanka'daki saldırılar: Savunma Bakanı istifa etti

Reuters haber ajansının aktardığına göre Fernando, güvenlik kurumlarının saldırılar gerçekleşmeden önce, böyle saldırıların düzenlenebileceğine dair gelen istihbarat üzerinde aktif olarak çalıştığını söyledi. Fernando, "Üzerinde çalışıyorduk. Bütük güvenlik kurumları üzeirnde çalışıyordu" dedi.
HİNDİSTAN UYARMIŞTI
Hindistan İstihbarat Servisi'nin Sri Lanka makamlarını 4 Nisan'da uyardığı ancak verilen bilgilerin Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye iletilmediği belirtiliyordu. Hükümet istihbarat zaafiyetini kabul ederken; Sirisena, Emniyet Genel Müdürü Pujith Jayasundara'nın da istifasını istiyordu.
Saldırılarda en az 359 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi de yaralandı.
Reuters haber ajansı, saldırıları IŞİD'in üstlendiğini duyurdu. IŞİD, Amaq ajansı yoluyla üstlendiği saldırıları kendilerinin yaptığı iddiasına dair bir kanıt sunmadı. Bu iddia doğrulanırsa, Sri Lanka saldırıları örgütün Irak ve Suriye dışında gerçekleştirdiği en ölümcül saldırılardan biri olacak.
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