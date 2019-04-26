Eski Afganistan Devlet Başkanı Karzai: Afgan barışında ABD ile Rusya'nın işbirliği pozitif sonuçlar doğuracak

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, "Afganistan'da barış yolunda ABD ile Rusya'nın bir tür işbirliğine girişmesinin pozitif sonuçlar doğuracağını umuyorum. Burada Çin'in de sürece dahil olduğunu görüyoruz. ABD, Rusya ve Çin temsilcileri arasında yarın Moskova'da bir toplantı yapılacak. Bu çok iyi bir işaret" dedi.

Afganistan'da devlet başkanlığı seçimlerinden önce barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunan Karzai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barışın başkanlık seçimlerinden daha önemli bir öncelik olduğunu ifade ederek, "Önce barış. Afganistan'da şu anda önceliğimiz barış. Ülkede barış ve istikrarı sağladığımızda seçimleri de olması gerektiği gibi yapabiliriz" dedi.

ABD ve Rusya'nın son dönemdeki barışa yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını, söz konusu çabaların başarıya ulaşmasını görmeyi dilediğini vurgulayan Karzai, "Afganistan'da barış yolunda ABD ile Rusya'nın bir tür işbirliğine girişmesinin pozitif sonuçlar doğuracağını umuyorum. Burada Çin'in de sürece dahil olduğunu görüyoruz. ABD, Rusya ve Çin temsilcileri arsında yarın Moskova'da bir toplantı yapılacak. Bu çok iyi bir işaret" ifadesini kullandı.

'ASKERİ ÇÖZÜM HER ZAMANKİNDEN DAHA UZAK BİR İHTİMAL'

Afganistan sorununun yalnızca barışçı yollarla çözülebileceğine ve bunun için Afgan halkının çözümde merkezi bir rolünün olması gerektiğine dikkati çeken Karzai, "Ülkemiz uzun süren savaş ve çatışmadan çok çekti. Uzun süre kendi kaderi konusunda masada eşit bir yere sahip olamadı. Ülkemizdeki sorunların şiddet yoluyla çözülemeyeceği artık çok açık. Askeri çözüm artık her zamankinden daha uzak bir ihtimal." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Afganistan'daki farklı tarafları aynı masada toplama konusundaki iyi niyetinin örnek nitelikte olduğunu belirten Karzai, barış çabalarının Afganlar arası diyalog temelinde olması ve bu diyaloğu güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

© REUTERS / Mohammad Ismail ABD ile Afgan güçleri, Taliban'dan daha çok sivil öldürdü

Barış çabalarının şeffaf olması ve bölgesel güçler tarafından desteklenmesi gerektiğine de işaret eden Karzai, uluslararası güçler ve bölgesel aktörler arasında işbirliğiyle yeni bir güvenlik mekanizması kurulmasını önerdi.

Aşiret temsilcilerinden oluşan Loya Jirga Meclisinin Afgan geleneğinde önemli bir yeri olan tarihi bir kurum olduğuna dikkati çeken Karzai, ülkenin ihtiyacı olduğunda daima işlev görmüş olan bu meclisin de barış sürecinde etkin kılınması gerektiğinin altını çizdi.