ABD'nin Sri Lanka Büyükelçiliği'nden 'ibadethanelere saldırılar devam edebilir' uyarısı

© AP Photo / Gemunu Amarasinghe Sri Lanka saldırıları: Canlı bombalardan biri İngiltere ve Avustralya'da eğitim görmüş

ABD'nin Sri Lanka Büyükelçiliği, önümüzdeki hafta sonu yeni terör saldırıları yaşanabileceğine ilişkin bir uyarı yayımladı.

Elçilik, insanları kalabalıklardan ve ibadet yerlerinden uzak durmaya çağırdı. Paskalya saldırılarından önce dış istihbarat servisleri, Sri Lanka makamlarını yaklaşmakta olan saldırılar konusunda uyarmıştı.

ABD elçiliği tarafından yayımlanan açıklamada, "Sri Lanka makamları, ibadethaneleri hedef alan ek saldırıların olabileceğini bildiriyor" ifadelerine yer verdi.

Sri Lankan authorities are reporting that additional attacks may occur targeting places of worship. Avoid these areas over the weekend, starting tomorrow, April 26th through Sunday, April 28th. Continue to remain vigilant and avoid large crowds. #srilanka pic.twitter.com/4kjd57Dcty — U.S. Embassy Colombo (@USEmbSL) April 25, 2019

​Sri Lanka polisi, dün yapığı açıklamada başka bir saldırının yaşanacağına dair bilgi sahibi olduklarını söyleyerek, şüphelilerle ilgili bilgi sahibi olanları bir danışma hattına müracaat etmeye çağırdı.

Diğer yandan New York Times (NYT) gazetesi, Sri Lankalı güvenlik yetkililerinin teröristlerin Sufi mabetlerini de hedef alabileceklerini söylediğini aktardı.

© AFP 2019 / Dibyangshu Sarkar Yeni Zelanda: Christchurch ve Sri Lanka saldırıları arasında bir ilişki yok

Sri Lanka'da yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, yanlış hesaplamalar gerekçe gösterilerek 359’dan 253’e indirildi.

Sağlık Bakanlığı İletişim Departmanı Genel Sekreteri Prasanna Adikari, yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle, Pazar günü yapılan terörist saldırıda meydana gelen ölüm sayısını, daha önce bildirildiği gibi 359 değil, 253 olarak revize ediyoruz” dedi.