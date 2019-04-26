Sri Lanka'da ölü sayısı 359'dan 253'e düşürüldü

Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kilise ve oteller dahil 8 noktayı hedef alan bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, daha önce açıklanan 359'dan 253'e güncellendi.

Sağlık Bakanlığı, bombalı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısında bir hesaplama hatası olduğunu belirterek, ölenlerin sayısının 253 olduğunu kaydetti.

Yetkililer, saldırıları düzenleyenlerin başındaki kişi olduğu sanılan saldırganın, başkent Kolombo'daki Shangri-La Oteli'ndeki saldırı sırasında öldüğünü açıkladı.

Saldırıları 9 kişinin düzenlediği sanılıyor.

Polis, baskınlar düzenlemeye devam ederken, saldırılarla ilgili aranan 7 kişinin fotoğrafını yayınladı.

© AP Photo / Gemunu Amarasinghe Sri Lanka saldırıları: Canlı bombalardan biri İngiltere ve Avustralya'da eğitim görmüş

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Paskalya'da saldırıları düzenleyen bazı şüphelilerin hala dışarıda olduğunu, yeni intihar saldırları düzenleyebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 500'den fazla kişi yaralandı. Bombalı saldırıları IŞİD üstlenmişti.