Kim: Kore Yarımadası'nda barış ve güvenlik ABD'nin tutumuna bağlı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliğin tamamen ABD'nin gelecekteki tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, Putin'le yaptığı ilk zirve sırasında Washington'u Hanoi'de yapılan son görüşmelerdeki tutumu nedeniyle eleştirdi.

Kim, "Kore Yarımadası ve bölgedeki durum şu anda sakin ancak ABD tarafının ikinci Kuzey Kore-ABD zirvesinde takındığı kötü niyetli tek taraflı tutum nedeniyle mevcut durumun en başa dönebileceği kritik bir noktadayız. Kuzey Kore, kendisini her ihtimale hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

'SAMİMİ VE DOSTÇA BİR ZİRVE OLDU'

KCNA, iki lider arasındaki zirvenin samimi ve dostça geçtiğini belirtti.

HANOİ'DEKİ GÖRÜŞME BAŞARISIZ OLMUŞTU

© REUTERS / Carlos Barria Trump: Kuzey Kore zirvesinden istediğimiz sonuç çıkmadı, yaptırımların olduğu gibi kalmasını istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son bir yılda iki kez bir araya gelmişti. Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmeye ikna etmeyi amaçlayan bu görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştı.

Vietnam Hanoi'deki son görüşme, Trump'ın Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını ve işlenebilir nükleer malzemesini ABD'ye teslim etmesi karşılığında, bu ülkeye yönelik tüm ambargoların kalkmasını öngören anlaşma teklifi üzerine çökmüştü.

Öte yandan Kuzey Kore, ABD ile bundan sonra yapılacak resmi görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun olmasını istemiyor.

ABD yönetiminin Kuzey Kore ile yaptığı açılım nedeniyle geçen yıl Pyongyang'ı dört kez ziyaret eden Pompeo, Kim Jong-un için 'tiran' tanımı yapmıştı.