Kim: Kore Yarımadası'nda barış ve güvenlik ABD'nin tutumuna bağlı

Kim, "Kore Yarımadası ve bölgedeki durum şu anda sakin ancak ABD tarafının ikinci Kuzey Kore-ABD zirvesinde takındığı kötü niyetli tek taraflı tutum nedeniyle mevcut durumun en başa dönebileceği kritik bir noktadayız. Kuzey Kore, kendisini her ihtimale hazırlıyor" ifadelerini kullandı.
'SAMİMİ VE DOSTÇA BİR ZİRVE OLDU'
KCNA, iki lider arasındaki zirvenin samimi ve dostça geçtiğini belirtti.
HANOİ'DEKİ GÖRÜŞME BAŞARISIZ OLMUŞTU
Vietnam Hanoi'deki son görüşme, Trump'ın Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını ve işlenebilir nükleer malzemesini ABD'ye teslim etmesi karşılığında, bu ülkeye yönelik tüm ambargoların kalkmasını öngören anlaşma teklifi üzerine çökmüştü.
Öte yandan Kuzey Kore, ABD ile bundan sonra yapılacak resmi görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun olmasını istemiyor.
ABD yönetiminin Kuzey Kore ile yaptığı açılım nedeniyle geçen yıl Pyongyang'ı dört kez ziyaret eden Pompeo, Kim Jong-un için 'tiran' tanımı yapmıştı.
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