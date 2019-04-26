'Metropollerin fotoğrafçısı' Michael Wolf yaşamını yitirdi

Mega kentleri, dev gökdelenleri, toplu konutları ve bu devasa kentlerdeki hayatı fotoğraflayan 64 yaşındaki Wolf, dün gece Hong Kong'daki evinde yaşamını yitirdi.

Today Michael Wolf passed away, this was one of his latest exhibitions (what is still being on tour). via /r/photography https://t.co/rBOHJr0Z1H — Reddit Photography (@RedditPhoto) 25 Nisan 2019

​​Wolf ile birlikte çalışan Blue Lotus Galerisi'nin Direktörü Sarah Greene, "Genel olarak hayat ve şehirlerle çok ilgiliydi, sadece Hong Kong değil ama Hong Kong onun en büyük ilham kaynağıydı. Şimdi Hong kong’da orijinal bir şey yapmak oldukça zor. Artık bir Michael Wolf fotoğrafı gibi görünüyor, çünkü onun şehri fotoğraflama tarzı insanların da Hong Kong’u algılama tarzı oldu” dedi.

A thread of Michael Wolf (1954-2019) photography

-architecture of density pic.twitter.com/thYdicxc8E — eileen chengyin chow (@chowleen) 26 Nisan 2019

​Wolf, en tanınmış eserlerinden olan 'Yoğunluğun Mimarisi'nde, 2003-2014 yılları boyunca Hong Kong’un baş döndürücü yapılarına dair fotoğrafları topladı.

​Bunun dışında Japonya’nın başkenti Tokyo’da yoğun saatlerdeki insan trafiğini de fotoğrafladı. Son eserlerinden birinde ise, Hong Kong’da yaşadığı ada olan Cheung Chau’da, iki yıl boyunca her gün çektiği gün doğumu fotoğraflarını topladı.

Thank you for capturing Hong Kong and the world. RIP Michael Wolf. https://t.co/uOJv9HZjNC pic.twitter.com/Eml32E7LSp — Aria Hangyu Chen 陳航宇 (@ariahychen) 26 Nisan 2019

​​Michael Wolf, 1954'te Almanya'nın Münih kentinde doğdu. ABD ve Kanada'da büyüyen Wolf, Tokyo, Paris ve Chicago'da fotomuhabir olarak çalıştı. 1994 yılında Hong Kong’a taşınan Wolf, yaşamının büyük bölümünü Asya'da geçirdi.