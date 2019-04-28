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18:20 28 Nisan 2019
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    Sri Lanka'da kiliseler pazar ayinlerine kapatıldı: Hristiyanlar evlerinde dua etti

    © REUTERS / THOMAS PETER
    Asya & Pasifik
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    Sri Lanka'da geçen pazar günü Paskalya ayini sırasında düzenlenen ve en az 250 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından kiliseler bugün pazar ayinlerine kapatılınca, Hristiyanlar evlerinden dua etti.

    © REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
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    Sri Lanka'da bugün için alınan kilise kapatma kararının ardından Colombo Başpiskopos'u Kardinal Malcolm Ranjith, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin de katılımıyla, televizyonlardan yayınlanan bir törenle vaaz verdi.

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre Başpiskopos Ranjith, kilise ve otelleri hedef alan bu saldırıları 'insanlığa hakaret' olarak niteledi.

    Ülkede kiliselerin tamamı boşaldı ancak saldırıda büyük hasar gören Aziz Anthony Kilisesi'nin önünde halka açık bir ayin düzenlendi.

    Kilisenin kapısı önünde toplanan kalabalık, yaşamını yitirenler ve yakınları için dua etti.

    Çanlar tam bir hafta önce saldırganın bombayı infilak ettirdiği saatte (yerel saatle 08:45) çalındı.

    Hasar gören kilise saatinin akrep ve yelkovanı da, tam bu dakikada takılı kalmış durumda.

    Yoğun güvenlik önlemleri alınan kilise önünde toplananlar mumlar yaktı, kurbanlar için ilahiler okundu.

    SİLAHLI ÇATIŞMALARDA 6'SI ÇOCUK 15 KİŞİ ÖLDÜ

    © AP Photo / Eranga Jayawardena
    Sri Lanka saldırıları: IŞİD ile bağlantılı 140 kişi aranıyor
    Paskalya saldırıları sonrası güvenlik görevlileri, başka saldırıların da düzenlenebileceği gerekçesiyle ibadet merkezleri yakınlarında önlemler almıştı.

    Güvenlik güçleri, İslamcı militanlara yönelik operasyonlar kapsamında 140 şüphelinin peşine düşmüştü.

    Cuma gecesi ülkenin doğusundaki Sainthamaruthu'da İslamcı militanlar ve ordu mensupları arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Altısı çocuk olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

    Çatışmalarda intihar bombacısı olmasından şüphe edilen üç kişi de öldü. Hayatını kaybedenlerin zanlıların aileleri olmasından şüphe edildiğini belirtti.

    ÜLKEDE 'GÜVENLİK ZAAFİYETİ' TARTIŞMALARI

    © REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
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    Sri Lankalılar yaralarını sarmaya çalışırken, olayda güvenlik zâfiyeti olduğu tartışmaları hükümet içindeki çatlakları da belirginleşti.

    Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ve Başbakan Ranil Wickremesinghe arasındaki siyasi rekabetin istihbarat zafiyetine neden olduğu öne sürülüyor.

    BBC'ye konuşan Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, saldırılara ilişkin istihbaratın kendisine iletilmediğini ve "devre dışı" bırakıldığını söylemiş, "Herhangi bir ipucumuz olsaydı ve harekete geçmemiş olsaydık, o zaman hemen istifamı sunardım ama devre dışı kaldıysanız ne yapabilirsiniz ki?" demişti.

    Savunma Bakanı Hemasiri Fernando ve Emniyet Müdürü Pujith Jayasundara saldırılarından ardından istifa etmişti.

    Etiketler:
    pazar ayini, kilise, Saldırı, Sri Lanka
    Topluluk kurallarıTartışma
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