Sri Lanka, Paskalya saldırılarının ardından yüzü örten tüm kıyafetleri yasakladı

İç savaşın sona erdiği 2009’dan bu yana yaşanan en büyük saldırılara sahne olan Sri Lanka’da, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yapılan düzenlemelerle yüzü kapatan tüm kıyafetlerin yasaklandığı duyuruldu.

© AP Photo / Gemunu Amarasinghe Sri Lankalı milletvekili: Saldırganlar burkayı kimliklerini gizlemek için kullanıyor, yasaklansın

Sri Lanka medyasında yayınlanan açıklamaya göre burkayı da kapsayan yasak yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Ülkedeki Müslüman ulema, bugün burkanın yasaklanmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısını ele almak için toplanmıştı.

Kısa süre önce Sri Lankalı bir milletvekili, saldırganların burkayı kimliklerini gizlemek için giydiklerini ve bu yüzden yasaklanması gerektiğini söylemişti. Saldırganlarla işbirliği yapan bir kadının olay yerinden burka giyerek kaçtığı idda ediliyor.

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin yapıldığı Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Saldırıların ardından Colombo'nun banliyöleri Dehiwala'da ve Dematogoda’da patlamalar yaşanmıştı.

Saldırılarda toplam 253 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena "Güvenlik yetkilileri aldıkları istihbaratı benimle paylaşmadı. Bununla ilgili gereken neyse yapılacaktır. Bu yetkililere karşı sert bir şekilde karşılık vermeye karar verdim" ifadesini kullanmıştı.